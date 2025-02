La Questura di Trieste e Despar Nord insieme contro le truffe e la violenza di genere

La Polizia di Stato e Despar Nord rinnovano la loro collaborazione per Trieste, promuovendo una campagna di sicurezza sociale rivolta al contrasto alla violenza di genere e alla prevenzione delle truffe agli anziani. Il noto marchio della GDO ha predisposto e stampato due opuscoli denominati“La violenza non è un atto d’amore – Non sei sola” e “Occhio alle Truffe” per avviare nuovamente sul territorio triestino un’iniziativa di sensibilizzazione su due fra le tematiche più importanti che costituiscono, anche in Friuli VeneziaGiulia, problematiche socialirilevanti: da un lato la violenza di genere nelle sue diverse forme, un fenomeno che, sebbene combattuto con incisivi strumenti normativi, non accenna a decrescere, anche per la maggiore propensione delle donne a denunciare abusi e maltrattamenti; e dall’altro gli odiosi reati di truffe e raggiri perpetrati ai danni di persone anziane, che a Trieste rappresentano una percentuale rilevante della cittadinanza. A presentare l’iniziativa e la partnership erano presenti oggi presso la sede della Questura di Trieste, alla presenza , dell’assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione, Pierpaolo Roberti, e del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il Questore di Trieste Piero Ostuni e Fabrizio Cicero, Direttore Despar Nord per il Friuli-Venezia Giulia che hanno illustrato il contenuto dei materiali informativi di prossima distribuzione, che declinano le tipologie di violenza che si possono subire, i numeri utili di pronto intervento contro lo stalking, i recapiti dei Centri Antiviolenza, le tecniche più frequenti per raggirare le vittime, i consigli pratici su come evitare e affrontare le diverse situazioni, e il Numero Unico Europeo 1 1 2 da chiamare in caso di emergenza.

Le migliaia di opuscoli informativi saranno poi veicolate dalla Questura di Trieste durante i diversi appuntamenti e le nuove iniziative di incontro e confronto con la cittadinanza su queste tematiche e Despar Nord provvederà a diffonderli a sua volta nel corso dell’anno all’interno dei propri punti vendita in città e provincia. Per Despar si tratta del quinto anno di impegno come parte attiva nella sensibilizzazione e prevenzione di tematiche che coinvolgono l’intera comunità regionale e triestina a fianco della Polizia di Stato e delle diverse Questure presenti sul territorio regionale. “La Regione Friuli Venezia Giulia è particolarmente gratificata nel vedere che le aziende attive sul nostro territorio sanno essere anche partner efficaci di progetti di prevenzione e di sensibilizzazione sociale – è stato il commento di Pierpaolo Roberti, assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione – Talvolta la difficoltà di queste iniziative diventa la profondità e capillarità con cui vengono condotte e quindi il connubio fra istituzione e privato può sicuramente essere un valore aggiunto in una battaglia etica che è propria di tutto il nostro Friuli Venezia Giulia. Mi piace constatare che nei valori di impresa cisia quello della sensibilità civica di cui abbiamo veramente bisogno per fronteggiare al meglio insieme e in modo concreto le diverse problematiche sociali.” “Mi rende molto soddisfatto vedere che a Trieste continuano a essere attive e operative partnership pubblico-privato come queste – ha dichiarato il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza – indirizzate a promuovere un’accurata sensibilizzazione su questi reati, costruendo inoltre un filo diretto con le Forze dell’Ordine per prevenirne la diffusione e creare un possibile allarme sociale. Trieste ha da sempre la solidarietà nel suo DNA e sono quindi certo che, in eventuali situazioni di difficoltà, i nostri cittadini sapranno essere pronti a diventare sostegno e aiuto concreto per chi ne avrà bisogno”.

“La Polizia di Stato dedica da tempo sia risorse umane che strumentali per contrastare il fenomeno della violenza di genere ed i raggiri commessi ai danni di persone fragili, che negli ultimi tempi hanno evidenziato una recrudescenza – ha commentato il Questore di Trieste, Piero Ostuni. Le collaborazioni dinamiche e fattive come questa, presentata oggi, costituiscono sicuramente una valida rete di prevenzione e di supporto per arginare questa tipologia di reati, odiosi proprio perché colpiscono vittime fragili e vulnerabili. L’obiettivo comune rimane quello di essere più vicini possibile alla cittadinanza, anche utilizzando mezzi tradizionali come questi opuscoli, per poter così creare sempre maggiore consapevolezza nella popolazione e alzare la soglia di attenzione rispetto a condotte e atti che possono rivelarsi anticipatori di condotte illecite. Ci rivolgiamo con questi dépliant anche ai parenti, agli amici e ai vicini dei nostri anziani, perché possano sostenerli ed aiutarli a prevenire i tentativi di truffa ai loro danni”.

“Dal 2020 Despar Nord e la Polizia di Stato – ha concluso Fabrizio Cicero, Direttore Despar Nord per il Friuli-Venezia Giulia – hanno avviato una proficua collaborazione per fare congiuntamente informazione e prevenzione su diversi temi che rappresentano anche in Friuli Venezia Giulia problematiche sociali importanti e purtroppo sempre di attualità. Il nostro impegno attivo è un dovere sociale di sostegno alle diverse istituzioni locali e ai loro percorsi e ai progetti di sensibilizzazione e di formazione sociale ideati per prevenire e risolvere situazioni di rischio per la comunità di cui facciamo parte”.