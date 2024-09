La raccolta dell’acqua piovana rende sostenibili le abitazioni

L’attenzione alla casa passa anche da una gestione sostenibile della risorsa idrica. Per questo, nell’ambito della fiera Casa Moderna, in corso al polo fieristico di Udine, giovedì 3 ottobre, dalle ore 17.30 alle 19.30, a cura di Confartigianato Imprese Udine si terrà nella sala Bianca al primo piano del quartiere fieristico a Martignacco l’appuntamento: “L’acqua piovana e le acque grigie: risorse preziose per la tua casa e il tuo orto”. In un anno, un tetto di 150 metri quadrati di una casa in una zona collinare del Friuli Venezia Giulia raccoglie 235mila litri di acqua piovana che potrebbe coprire il 59% del proprio fabbisogno di complessivo di acqua.

Esperti artigiani, in modo assolutamente gratuito, guideranno nelle pratiche per raccogliere e utilizzare l’acqua piovana per irrigare orto, giardino e molto altro. Si riceveranno consigli pratici per una gestione sostenibile dell’acqua dolce in casa utilizzando le diverse fonti. Si potranno conoscere le novità in materia di risparmio idrico e sostenibilità ambientale applicando il principio dell’economia circolare. Saranno presentati anche casi studio e soluzioni pratiche, oltreché aspetti normativi e possibili agevolazioni per il consumatore finale.

Moderati da Paolo Mosanghini del Messaggero Veneto, interverranno Giorgio Turcati, capocategoria termoidraulici Confartigianato Udine e Fvg, Sergio Simeoni, dell’istituto di ricerca Irtef Udine e Alberto Budai, consigliere regionale.