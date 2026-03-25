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Economia

La raccolta di rifiuti elettronici in Friuli-Venezia Giulia rallenta nel 2025

Nonostante il conferimento il pro capite resti sopra la media italiana, l’anno scorso è stato registrato un calo del 2,2%. Oltre 8.800 le tonnellate di materiale avviate a riciclo
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

Nel 2025 la regione Friuli-Venezia Giulia ha raccolto 8.830 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di provenienza domestica, registrando una diminuzione del 2,2% rispetto al 2024 e invertendo l’andamento positivo dello scorso anno. La raccolta pro capite scende a 7,39 kg/ab, un risultato che si mantiene superiore alla media italiana, pari a 6,22 kg/ab.

Questo è quanto emerge dal Rapporto regionale del Centro di Coordinamento RAEE, che sintetizza i dati della raccolta effettuata dai Sistemi Collettivi presso i centri di raccolta comunali e i luoghi di raggruppamento della distribuzione.

A incidere sulla contrazione della raccolta in Friuli-Venezia Giulia sono il freddo e clima (R1), che registra un calo del 4,6% per un totale di 2.060 tonnellate avviate a riciclo, i grandi bianchi (R2), in flessione dell’1,5% con 3.067 tonnellate raccolte, e i TV e monitor (R3), che si attestano a 795 tonnellate (-6,1%), una diminuzione ancora considerata fisiologica e legata agli effetti del cambio tecnologico ormai alle battute finali. Si mantengono sostanzialmente stabili, invece, i piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo (R4), che chiudono l’anno con 2.859 tonnellate (+0,1%), e le sorgenti luminose (R5), pari a 50 tonnellate (+0,8%).

Nel 2025 la raccolta pro capite del Friuli-Venezia Giulia si attesta a 7,39 kg/ab. La provincia con la performance più elevata della regione è Udine, che raccoglie 8,02 kg/ab e registra quantitativi superiori alle rispettive medie italiane di tutte le tipologie di RAEE. Si collocano al di sopra della media italiana anche Gorizia (7,55 kg/ab) e Pordenone (7,24 kg/ab); Gorizia detiene inoltre il primato regionale nella raccolta pro capite di piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo (R4). Leggermente al di sotto della media nazionale si posiziona invece la provincia di Trieste, con 6,07 kg/ab.

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