La Regione lancia la nuova app per i contributi alle imprese

Il primo di una serie di strumenti per far conoscere al mondo delle imprese i contributi disponibili e come ottenerli. Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, hanno presentato la nuova app rivolta agli imprenditori che racchiude i contributi rivolti alle aziende. Fedriga ha sottolineato che «L’obiettivo è crearne altre per settore in modo da far conoscere i tanti strumenti che mettiamo in campo». L’assessore Bini ha evidenziato come lo strumenti abbia anche un calendario e degli alert che ne segnalano le scadenze.