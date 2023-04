La ricetta svedese dell’efficienza aziendale

“Coltiviamo la speranza che il libro sia utile come un guardaroba che vi aiuti a mettere in ordine la vostra pila di vestiti. Vogliamo aiutarvi a trovare il giusto abbigliamento per la giusta occasione…Questo libro ha tentato di definire cosa è un certo tipo di abbigliamento e cosa non è. Questa è una strategia operativa Lean e quest’altra non lo è. Abbiamo argomentato sul fatto che una strategia operativa lean si focalizzi sull’efficienza del flusso. Questo vuol dire che una strategia operativa che si focalizzi sull’efficienza delle risorse non è lean”.

È quanto scrivono Niklas Modig e Par Ahlstrom nelle pagine conclusive del fortunato bestseller “This is Lean”, il numero uno fra i libri di management più venduti in Svezia, che è diventato un vero e proprio “caso” editoriale tra gli addetti ai lavori a livello internazionale.

Il volume, nell’edizione italiana curata da Alessandro Faorlin, è stato presentato, questo pomeriggio, nella Torre di Santa Maria a Udine, dallo stesso Niklas Modig nel corso di un incontro promosso dal Gruppo Terziario Avanzato di Confindustria Udine.

“Perché leggere il libro? Per accrescere – ha risposto Faorlin – la consapevolezza su quali siano i pensieri e le attività a cui dobbiamo dare priorità quando entriamo in azienda. A prescindere dal ruolo che occupiamo”.

È un’opportunità – ha rimarcato la vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, che ha introdotto l’incontro – per affrontare una riflessione sui nostri modelli di impresa e sulle soluzioni pratiche da adottare per essere più efficienti e più competitivi in un contesto di mercato – e non soltanto – sempre più sfidante. Come al solito, le sfide sono due: la prima, di carattere culturale, necessaria per cambiare approccio; la seconda, di natura operativa, per scaricare a terra e implementare soluzioni efficienti ed efficaci. La parola d’ordine per le imprese, lo sappiamo fin troppo bene, è più che mai questa: flessibilità”.