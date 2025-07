La ripartenza di Confcommercio tra esperienza e novità, Giovanni Da Pozzo riconfermato presidente provinciale

Sono stati gli anni del Covid e di una faticosa ripartenza. Ma anche gli anni delle guerre, dell’inflazione, della crisi dei consumi, dell’accelerazione digitale. Un periodo di enorme complessità dal quale il Friuli è uscito meglio di altri territori, ha osservato Giovanni Da Pozzo, presidente di Confcommercio provinciale, commentando alcuni dati sulla congiuntura economica nel suo intervento all’assemblea degli eletti, riunita a Villa Trovatore, a Cervignano.

IL FILO INVISIBILE DI CONFCOMMERCIO

«In uno dei contesti più difficili del secondo dopoguerra, Confcommercio ha saputo rappresentare al meglio i suoi associati. Nell’anno del rinnovo del mandato, si riparte ora con una squadra che è un mix di esperienza e novità», ha sottolineato Da Pozzo nel riassumere il bilancio del quinquennio 2020-25, sintetizzato in apertura dei lavori (che hanno visto pure un intervento video del presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli) da un filmato che ha raccontato il filo invisibile che lega ogni impresa, ogni sguardo di un imprenditore, ogni difficoltà superata insieme; il filo di Confcommercio Udine che da 80 anni tesse con pazienza e determinazione la tela del commercio friulano. Un cammino fatto di ascolto, azione, competenza e visione.

L’IMPEGNO DI MANDATO

I numeri spiegano l’impegno della squadra Confcommercio in questi cinque anni. Solo per citarne alcuni, 73 riunioni tra assemblee degli eletti, consigli e giunte per le decisioni strategiche e 408 incontri tra assemblee e consigli di categoria dei 28 gruppi dell’associazione. E ancora, sulla sfida cruciale dell’accesso al credito, 491 pratiche di finanziamento gestite dagli uffici per oltre 13 milioni di euro mobilitati; oltre 175mila cedolini paga elaborati da Servizi Imprese Udine; quasi 19mila partecipanti ai corsi di formazione di Terziaria Cat Udine.

IL RUOLO DELL’ASSOCIAZIONE

Rimarcando l’interlocuzione forte e produttiva con la Regione e il ruolo da protagonista di Confcommercio nella stesura della legge sul commercio su cui sta lavorando l’assessore Bini, da Pozzo ha sottolineato tra l’altro i concetti dell’appartenenza all’associazione, «che significa far parte di una grande comunità di imprese che condivide valori, visione, sguardo verso il futuro» e della rappresentanza, «che vuol dire dare voce a imprenditori che ogni giorno, con coraggio e tenacia, tengono in piedi il Paese e le nostre città». In anni sfidanti, ha aggiunto, «la conferma che ci siamo mossi nella direzione giusta viene da quelle 1.801 nuove imprese che hanno scelto di credere nella forza della rappresentanza, entrando a far parte della nostra rete».

LA PROSPETTIVA

Quindi, lo sguardo in avanti: «Cosa vogliamo fare? Guardare avanti o restare ancorati a un passato che non torna, subendo passivamente un presente sempre più complesso? Oggi più che mai, come sistema Confcommercio, siamo chiamati a scegliere. Possiamo limitarci a rincorrere le emergenze, o possiamo decidere di alzare lo sguardo, con il coraggio di progettare il futuro. Le difficoltà quotidiane – dalla pressione fiscale al costo del lavoro, dalla burocrazia all’accesso al credito – sono reali e non vanno ignorate. Ma non possiamo permettere che diventino un alibi alla mancata volontà di crescere. Guardare avanti significa investire sull’innovazione, credere nella formazione, difendere i valori dell’impresa diffusa e costruire reti forti tra territori, persone e idee. Significa, in una parola, evolvere».

IL RINNOVO CARICHE

Nel corso dell’assemblea, presente il nuovo consiglio, rinnovato per acclamazione, Da Pozzo è stato riconfermato alla guida di Confcommercio provinciale per il prossimo mandato 2025-2030. «È il risultato di un lavoro di squadra di cui ringrazio chi consente all’associazione di proseguire nel segno della continuità – le parole del presidente Pozzo – e i nuovi ingressi che portano energia fresca e ci rafforzano nell’obiettivo di consolidarci punto di riferimento delle piccole e medie imprese del territorio».

Contestualmente sono stati eletti i componenti del nuovo Consiglio, secondo una composizione che assicura un’adeguata rappresentanza dei settori che si riconoscono nell’associazione. Si tratta di Diego Bellotto, Alessia Cappellotto, Fabrizio Cattelan, Mattia Chiarvesio, Antonio Dalla Mora, Giovanni Da Pozzo, Andrea Freschi, Renata Lirussi, Mauro Notarfrancesco, Fabio Passon, Giuseppe Pavan, Giovanni Pigani, Massimiliano Pratesi, Luigi Sutto, Maurizio Temporini, Alessandro Tollon, Rodolfo Totolo, Lorena Zanutta, Marzia Zappetti.

«Una lista composta sulla base di criteri diversi: competenza, conoscenza del sistema, equilibrio territoriale, ma anche propensione a guardare avanti», spiega Da Pozzo. A comporre la giunta, al suo fianco, saranno i vicepresidenti Tollon, Dalla Mora, Passon e Pavan. Una novità rispetto ai precedenti mandati, quando ce n’erano solo tre.