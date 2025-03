La UIL a Udine mostra i muscoli, “Servono rinnovi di contratti rivoluzionari”

La UIL a Udine mostra i muscoli. Il segretario generale del sindacato, Pierpaolo Bombardieri, lo ha ribadito a più riprese durante il vero e proprio comizio che ha tenuto in occasione della nuova sede di piazzale Cavedalis 6, in pieno centro studi.

La UIL è stufa di avere lo stesso potere di contrattazione rispetto ad altre sigle che siedono ai tavoli ma che a mala pena rappresentano il 2%. Da qui la richiesta di misurare la rappresentanza delle sigle sindacali anche nel settore privato.

Sugli 800 miliardi per la corsa al riarmo, la Uil ribadisce come queste risorse dovrebbero essere utilizzate per colmare le diseguaglianze.

Dal capoluogo friulano Bombardieri ha inoltre lanciato le sue proposte per sostenere il lavoro e i lavoratori. Quattro i punti principali: la riduzione del numero dei contratti esistenti per settore, la detassazione degli aumenti contrattuali, un maggiore impiego della contrattazione di secondo livello (per settore o per territorio) e il rifiuto di firmare i rinnovi con aumenti basati solo sul costo dell’inflazione. “Servono rinnovi di contratti rivoluzionari. Basta accontentarsi”, ha ribadito ai delegati.