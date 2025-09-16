  • Aiello del Friuli
La Via dei Sapori compie 25 anni e si regala un nuovo corso all’ITS Academy

Il presidente del Consorzio, Walter Filiputti: Continuiamo a sognare
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 5 lustri durante i quali il Consorzio ha accompagnato, e in alcuni casi guidato, l’evoluzione della ristorazione, affermandosi come straordinario biglietto da visita per il territorio, dall’enogastronomia all’ospitalità. La Via dei Sapori ha festeggiato a Udine i 25 anni di attività. E’ un gruppo di 25 ristoratori che, dall’Adriatico alle Alpi, sono portabandiera delle molteplici anime della cucina regionale, pensata e rielaborata da ciascuno secondo il proprio personale percorso di ricerca. “L’augurio che ci facciamo celebrando i nostri 25 anni – ha detto il presidente del Consorzio, Walter Filiputti – non è tanto di realizzare i nostri sogni, quanto di continuare a sognare”.

E per i suoi 25 anni, il Consorzio Via dei Sapori si è fatto un importante regalo, che guarda al futuro. E’ stato annunciato un nuovo corso di formazione superiore per la ristorazione che sarà attivato dall’ITS Academy Udine a partire dall’anno accademico 2026/2027.

