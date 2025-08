Labiotest entra nel capitale di B Zero System

Labiotest, azienda friulana con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento delle emissioni odorigene e nella qualità dell’aria, annuncia il proprio ingresso nel capitale della startup innovativa veneta B Zero System, specializzata in tecnologie per la sanificazione continua di superfici H24 in ambienti indoor.

Con questa operazione strategica, Labiotest amplia il proprio raggio d’azione nel campo della sicurezza ambientale, integrando soluzioni validate da laboratori accreditati ed efficaci contro virus e batteri, incluso SARS-CoV-2. Le soluzioni tecnologiche dell’azienda, già applicate con successo in ambito industriale, sono presenti anche a livello internazionale grazie a collaborazioni consolidate con buyer esteri nei settori produttivi più strategici.

La sinergia tra le due realtà nasce da una visione condivisa: migliorare la salubrità degli ambienti attraverso soluzioni integrate, flessibili e tecnologicamente avanzate, pensate per rispondere alle esigenze di luoghi ad alta densità e vulnerabilità, come ospedali, RSA, scuole e luoghi di lavoro.

“L’ingresso in B Zero System rappresenta per Labiotest un passo coerente con una visione di innovazione responsabile. Da sempre crediamo in un approccio integrato alla qualità dell’ambiente, e con questa partecipazione vogliamo rafforzare le nostre competenze nell’operare anche negli ambienti indoor più critici, come quelli sanitari. È una scelta che unisce capacità, tecnologia e visione a lungo termine, per offrire soluzioni ancora più efficaci e sicure per la salute delle persone” evidenzia Adriano Luci, amministratore unico di Labiotest Srl.

Fondata in Friuli e parte del Gruppo Luci, Labiotest ha maturato una solida di esperienza nel trattamento delle emissioni odorigene, polveri e contaminanti chimici, con impianti progettati su misura per contesti industriali e ambienti a rischio in Italia e all’estero. Negli ultimi anni, sta ampliando le proprie competenze anche nella qualità dell’aria indoor.

“Siamo lieti che Gruppo Luci abbia creduto in questo progetto. L’unione delle nostre esperienze e la costante attività di ricerca ci permetteranno di affrontare con efficacia le situazioni più complesse, in particolare in contesti vulnerabili come terapie intensive e sale operatorie. Il nostro obiettivo è contribuire concretamente alla prevenzione delle infezioni da contaminazione, offrendo ambienti più sani e sicuri” afferma Mauro Franzin, legale rappresentante di B Zero System.

B Zero System, nata in Veneto nel 2022, con sede a Torre di Mosto, è una realtà innovativa che sviluppa sistemi automatizzati di sanificazione H24. Il cuore tecnologico è B Zero Sanity, un sistema in grado di creare un film invisibile attivo sulle superfici, garantendo un’azione antibatterica e antivirale continua, senza danneggiare oggetti, documentazione o apparecchiature elettroniche.

L’obiettivo comune è costruire un ecosistema tecnologico completo e scalabile, che unisca le competenze tecnologiche di Labiotest nella qualità dell’aria e il know-how smart di B Zero System nella sanificazione ambientale. Un’integrazione che guarda al futuro, dove salute, sostenibilità e controllo ambientale sono elementi imprescindibili per il benessere delle persone.