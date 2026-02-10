  • Aiello del Friuli
martedì 10 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
L’AI al servizio delle pmi: giovedì 12 approfondimento con Marco Martella
Senza biglietto per il bus, minaccia con delle forbici due guardie...
Donne che raccontano donne: mostra in Galleria FARè di Udine
Confindustria Udine porta l’IA friulana al World AI Cannes Festival
Giorgia in concerto a Palmanova: unica data del tour in Friuli...
Fincantieri, maxi-commessa in Arabia Saudita: WASS fornirà siluri MU90 alla Royal...
Eluana Englaro, 17 anni fa la morte alla Quiete di Udine
Accesso abusivo ai server Danieli, condannato ex dipendente
Villa Manin, oltre 70 mila visite per la mostra “Confini”
Accoltellamento a Udine, il 21 aprile l’udienza preliminare
Economia

L'AI al servizio delle pmi: giovedì 12 approfondimento con Marco Martella

Un incontro qualificato con l’economista per guidare le imprese verso l’implementazione pratica delle nuove tecnologie e trasformare l’innovazione in valore concreto e crescita sostenibile
Redazione
Autore: Redazione

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine promuove un nuovo appuntamento di alto profilo dedicato alla sfida tecnologica del momento, l’intelligenza artificialeGiovedì 12 febbraio, alle 17, la Sala Valduga della sede di Udine in Piazza Venerio ospiterà il seminario dedicato all’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese. L’incontro vedrà come protagonista l’economista Marco Martella, figura di spicco già direttore della sede di Trieste della Banca d’Italia, che metterà a disposizione delle aziende la propria esperienza per un approfondimento sulle dinamiche economiche e tecnologiche attuali.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che l’intelligenza artificiale rappresenti già un’opportunità concreta per migliorare l’efficienza operativa, supportare le decisioni manageriali e rafforzare la competitività in contesti di mercato complessi. Attraverso il contributo di Martella, la Camera di Commercio conferma il suo ruolo di guida nel percorso di trasformazione digitale del tessuto produttivo locale e offre a imprenditori e operatori economici gli strumenti necessari per aggiornarsi e stare al passo con le evoluzioni globali, affrontando il tema con una visione pratica. L’obiettivo centrale è infatti aiutare le imprese a compiere il salto decisivo dalla sperimentazione all’implementazione, trasformando l’ia in uno strumento tangibile di crescita e controllo.

Il sistema camerale italiano si è consolidato nel tempo come un punto di riferimento istituzionale imprescindibile per la digitalizzazione. «In questo solco – commenta il presidente camerale Giovanni Da Pozzo –, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine prosegue nel suo impegno di erogare formazione gratuita ma di alta qualificazione, pensata specificamente per supportare le imprese locali affinché non perdano il “treno” dell’innovazione. Governare l’adozione dell’intelligenza artificiale in modo efficace e sostenibile è oggi il requisito fondamentale per individuare applicazioni ad alto impatto capaci di creare valore nei processi aziendali».

Le adesioni per partecipare all’evento devono pervenire entro mercoledì 11 febbraio, attraverso la compilazione del modulo online disponibile al link dedicato e in evidenza su www.pnud.camcom.it, fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. Per ulteriori informazioni e supporto organizzativo, le imprese possono rivolgersi alla segreteria dell’incontro chiamando il numero 0432.273266 o via mail a [email protected].

