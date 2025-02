L’ambito territoriale “Friuli centrale” elegge il nuovo direttivo all’unanimità

L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale “Friuli Centrale” ha deliberato all’unanimità l’elezione del nuovo direttivo. A guidare l’Assemblea sarà Giulia Del Fabbro, Vicesindaca e Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Tavagnacco, in qualità di Presidente. Al suo fianco, nel ruolo di Vicepresidente, Michael Marino, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Pradamano.

L’assemblea si è riunita presso il Comune di Udine, ente gestore del servizio, nella storica sede di Palazzo D’Aronco. La seduta è stata presieduta per l’ultima volta dal Presidente uscente, il Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il quale ha sottolineato il percorso compiuto negli ultimi due anni: “L’obiettivo del mio mandato era quello di portare alla stesura della convenzione, che è stata approvata lo scorso dicembre e rimarrà in vigore per i prossimi cinque anni. Fin da subito avevo accettato questo incarico con l’intenzione di passarlo a una nuova guida. Sono davvero contento che oggi l’Assemblea abbia scelto all’unanimità due giovani amministratori, under 35, capaci di affrontare al meglio le sfide future.”

Grande soddisfazione è stata espressa dai Sindaci dei nove Comuni dell’Ambito, sia per la convergenza unanime sulla scelta della nuova leadership, sia per l’equità di genere rappresentata dalla nuova Presidenza.

“Un sincero ringraziamento agli organi uscenti, nella figura del Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e della Sindaca di Pasian di Prato, Juli Peressini, che ci hanno guidato in questi anni. Ringrazio l’Assemblea dei Sindaci per la fiducia riposta in noi – commenta la neo-eletta Presidente Giulia Del Fabbro – un riconoscimento del lavoro già svolto come membri dell’Assemblea e del gruppo ristretto che ha contribuito alla convenzione approvata a fine 2024. La convenzione rappresenta il nostro punto di riferimento, il nostro faro, e sarà fondamentale per garantire tutti i servizi necessari ai Comuni dell’Ambito, come la presenza degli assistenti sociali sul territorio. La nostra volontà è quella di dare continuità alla modalità di lavoro adottata per la stesura della convenzione, dividendo le attività in gruppi ristretti per obiettivi specifici.”

Continua la Vicesindaca di Tavagnacco: “Lavoreremo per favorire l’inclusività, coinvolgendo non solo i membri dell’Assemblea ma anche gli attori del sociale: associazioni, enti del terzo settore e realtà del territorio. Il nostro impegno sarà quello di portare concretamente le esigenze del territorio all’interno dei lavori dell’Assemblea, facendo anche uscire l’Assemblea sul territorio. Fin da subito inizieremo i lavori per la revisione del regolamento dell’Assemblea dei Sindaci e sul nuovo modello organizzativo. Siamo pronti a metterci al lavoro con dedizione e spirito di servizio.”

Le fa eco il nuovo Vicepresidente Michael Marino: “Ringrazio tutti i Sindaci per la fiducia accordataci. Non è scontato che un’Assemblea di questo tipo dia spazio a giovani amministratori: è un segnale forte di apertura al cambiamento e di volontà di mantenere un approccio dinamico alla gestione dell’Ambito. Possiamo garantire il massimo impegno e una piena collaborazione, indipendentemente dalle appartenenze politiche dei Comuni coinvolti.”

“Avendo già fatto parte del gruppo ristretto che ha lavorato alla convenzione di dicembre – continua l’Assessore di Pradamano – intendiamo proseguire su questa strada, rafforzando il lavoro in gruppi tecnico-politici per affrontare le criticità dei servizi sociali sul territorio. Tra le questioni prioritarie c’è la necessità di arginare l’elevato turnover degli assistenti sociali, prevedendo una programmazione attenta e periodi di affiancamento per garantire la continuità del servizio. Un altro obiettivo strategico sarà quello di lavorare all’uniformità dei regolamenti anche per i servizi non centralizzati, così da assicurare equità di trattamento ai cittadini di tutti i Comuni dell’Ambito.”

Con questa nuova leadership, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito “Friuli Centrale” si prepara a proseguire il proprio impegno con determinazione, affrontando le sfide future con spirito di collaborazione e visione strategica.