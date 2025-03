Lamezia, Stoccolma e Praga: ecco come cresce Ryanair

Lamezia, Stoccolma e Praga. Sono questi i nuovi collegamenti di Ryanair dal Trieste Airport presentati dal Ceo Eddie Wilson, dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dall’Ad dello scalo Marco Consalvo. Fedriga, oltre a evidenziare il grande lavoro fatto sull’aeroporto che nel 2025 punta a superare 1,6 milioni di passeggeri, dopo il record del 2024 di 1,3 milioni, ha annunciato che in collaborazione con Promoturismo Fvg verrà fatta promozione sui territori dei nuovi collegamenti. Ryanair dopo l’abolizione della tassa comunale ha puntato forte scegliendo il Friuli Venezia Giulia come base e arrivando a 21 tratte, di cui 8 in Italia, oltre 1 milione di passeggeri e 800 posti di lavoro diretti e indiretti. Si guarda già al 2026. «Ci sono 340 nuovi aerei della Boing che arriveranno nei prossimi 7 anni – spiega Wilson – vogliamo continuare a crescere tutto l’anno investendo in questo paese».

Trieste Airport ha oggi 27 destinazioni complessive e punta ad arrivare a 40 nei prossimi anni lavorando soprattutto verso nuovi hub. «Nel 2026 – spiega Consalvo – il confronto per noi fondamentale è quello di aumentare il numero di frequenze sugli hub europei rispetto a quelli di oggi con 4 voli al giorni su Roma e 2 su Francoforte. Per arrivare a un livello decente dobbiamo lavorare per raddoppiare le frequenze e introdurre nuovi collegamenti con la ripresa di Monaco e poi spero in Parigi.