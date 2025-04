Lanciato il primo Bookstop del Friuli Venezia Giulia

È stato inaugurato oggi, al Polo Tecnologico Alto Adriatico “Andrea Galvani” di Pordenone, il primo Bookstop del Friuli Venezia Giulia. Il progetto nasce da un’idea di Ediciclo Editore, sviluppata grazie alla sinergia con il Gruppo Illiria, leader del vending e segna un passo importante nella diffusione della cultura in spazi pubblici e innovativi. L’inaugurazione presso il Polo Tecnologico di Pordenone assume un significato ancora più rilevante alla luce della recente nomina di Pordenone a Capitale della Cultura 2027, confermando la città come un punto di riferimento per la promozione della cultura, della lettura e della conoscenza.

“Bookstop – Fai una pausa con un libro” è un progetto di distribuzione culturale innovativo, nato da un’idea di Ediciclo Editore, sviluppata grazie al progetto NextGenerationEU finanziato dalla Comunità Europea attraverso il quale Ediciclo ha potuto accedere a un bando del Ministero della Cultura riguardante il Supporto ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale.

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con il Gruppo Illiria, azienda leader nel settore del vending e attiva in iniziative di responsabilità sociali di impresa, che ha permesso la realizzazione di due distributori di libri installati rispettivamente all’Ospedale Riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza e al Polo Tecnologico Alto Adriatico “Andrea Galvani” di Pordenone. Il progetto si pone come un esperimento pionieristico in Italia nel settore del vending culturale e rappresenta il simbolo di una cultura che esce dai luoghi tradizionali e si inserisce in ambienti nuovi, portando la lettura dove meno la si aspetta, rendendola accessibile a chiunque, in qualsiasi momento.

Il Bookstop è rappresentato da un distributore, contenente 20 titoli della collana Piccola filosofia di viaggio di Ediciclo Editore, una raccolta di saggi brevi, con un’impronta autoriale unica, che invitano alla riflessione su temi legati al viaggio, alla scoperta e all’esperienza personale. Ogni volume, caratterizzato dal formato compatto e il design distintivo si propone come un compagno ideale per momenti di pausa e ispirazione che trasformano la sosta in un’esperienza di riflessione, ispirata anche dalle illustrazioni di Giulia Neri, collaboratrice del progetto: un invito a rallentare, fermarsi, ascoltare, respirare e immergersi in un mondo nuovo, scegliendo un libro di viaggio per sé o per qualcun altro, per viaggiare, farsi ispirare e riflettere.

La scelta del Polo Tecnologico come sede di questa installazione sottolinea l’importanza di portare la cultura in ambienti legati alla ricerca, all’innovazione e alla formazione, creando nuove opportunità per arricchire il tempo di pausa con spunti di riflessione e crescita personale. Con questo progetto Bookstop conferma il suo ruolo nell’agevolare l’accesso alla lettura in luoghi non presidiati e, in questo caso, in spazi dove l’innovazione e la cultura si intrecciano.

“La città di Pordenone è orgogliosa di accogliere un’iniziativa come Bookstop, che rappresenta non solo un’innovazione nel settore della cultura e della lettura, ma anche un’opportunità per rafforzare l’identità culturale della nostra Città in vista della sua nomina a Capitale della Cultura 2027″, ha dichiarato Morena Cristofori, Assessore alle Attività Produttive, Turismo, Agricoltura, Affari Generali, Affari Legali, Politiche per il Benessere Animale e Politiche Europee del Comune di Pordenone. “Questo progetto si inserisce perfettamente nel nostro impegno per rendere la cultura più accessibile a tutti, anche in contesti innovativi come quello del Polo Tecnologico Alto Adriatico. L’integrazione della lettura in spazi come questi è un segnale forte che Pordenone intende proseguire sulla strada dell’inclusività culturale e dell’innovazione, in linea con le ambizioni che ci accompagnano in questo importante percorso verso il 2027.”

“L’iniziativa di Bookstop è perfettamente in linea con la nostra missione di favorire l’innovazione e la crescita professionale,” ha raccontato Francesca Orlando, in rappresentanza del Polo Tecnologico di Pordenone. “Siamo felici di ospitare questo progetto che stimola i nostri visitatori e le visitatrici, sia quelli ordinari sia quelli di passaggio, con un simbolo di cultura accessibile a tutti, che stimola la curiosità”.

“Il progetto Bookstop porta con sé un messaggio importante: rendere i libri accessibili in luoghi di passaggio o non presidiati, trasformando ogni pausa in un’opportunità di scoperta e ispirazione, intercettando nuovi lettori e un nuovo pubblico”, ha dichiarato Vittorio Anastasia, ideatore del progetto e titolare della casa editrice Ediciclo Editore. “Essere i primi a portare questa innovazione in Friuli Venezia Giulia è motivo di orgoglio, tanto più in un momento in cui Pordenone si prepara a diventare Capitale della Cultura 2027.”

Carlotta Bortolin, Responsabile Comunicazione e CSR del Gruppo Illiria, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto che, attraverso il vending culturale, rende la lettura accessibile in modo innovativo. L’installazione del Bookstop al Polo Tecnologico è un esempio concreto di come la tecnologia e l’innovazione possano prendere vita in modo interdisciplinare, in questo caso mettendo i libri a portata di mano di tutti coloro che transitano in questi spazi, per una lettura personale o anche per fare un regalo”.

L’installazione di questo distributore assume una rilevanza particolare in quanto rappresenta il primo Bookstop in Friuli Venezia Giulia e si inserisce perfettamente nel contesto di Pordenone, che si conferma come una città all’avanguardia nella promozione della cultura e dove il progetto “Bookstop – Fai una pausa con un libro” diventa simbolo di un nuovo modo di fruire la lettura, integrando la cultura in ambienti dove l’innovazione e la formazione sono protagonisti.