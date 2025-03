L’appello di Confartigianato Udine e Pordenone: uniti per trovare soluzioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Uniti per trovare soluzioni. E’ con questo slogan che Confartigianato Udine e Pordenone si sono ritrovate questa mattina, per la prima volta, per festeggiare l’80° anno di fondazione e la Giornata della Cultura ,in concomitanza con la ricorrenza di San Giuseppe Artigiano.

Un ritorno al passato, per dare un segnale forte e affrontare il futuro in modo coeso. Un invito alla collaborazione indirizzato in particolare alle giovani generazioni che avranno l’obiettivo di declinare i mestieri alle nuove tecnologie riavvicinando i giovani all’artigianato.

Tante le storie raccontate durante le premiazioni che si sono tenute al Teatro Benois De Cecco, dove è stato sottolineato anche il valore della famiglia, come elemento di coesione tra il lavoro, il territorio e il passaggio di consegne tra le generazioni di artigiani. Il settore in regione è particolarmente attivo e vivace.

Applaudito anche l’intervento del viceministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava che ha richiamato in concetto di una visione unitaria.