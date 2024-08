L’Apu OWW Udine primo ospite dell’Hammerack Moutain Retreat

Saranno i giocatori e le giocatrici dell’Apu Old Wild West Udine i primi in assoluto ad avere il privilegio di vivere l’esperienza unica di soggiorno all’Hammerack Mountain Retreat – hotel & spa di Malborghetto Valbruna, l’ultimo prestigioso investimento nel settore dell’hotellerie realizzato dalla holding Al.Pe. Invest Spa di Alessandro Pedone, già promotrice di iniziative di successo a Roma, Udine, Cividale e Lignano.

Il presidente della società cestistica udinese ha voluto omaggiare i due roster di punta della galassia Apu, in vista del ritiro pre-campionato per la stagione sportiva 2024-2025, offrendo loro la possibilità di soggiornare in una delle strutture ricettive che si candida ad essere tra le più sorprendenti e innovative della montagna friulana.

L’Hammerack Mountain Retreat – hotel & spa è un vero e proprio gioiello di ospitalità, nato dalla trasformazione di un antico edificio del XV secolo in un boutique hotel di grande charme, dove storia, design e benessere si fondono armoniosamente. Questo Quattro Stelle “Superior”, rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione, modernità e cura del dettaglio, offrendo suite e camere raffinate, caratterizzate da un’accogliente combinazione di legno, pietra, pelli ed arredi esclusivi. Ogni spazio è pensato per coniugare comfort estremo a uno stile unico.

La struttura è arricchita da un’area SPA di 900 metri quadri, un bistrot, una zona lounge, un ristorante gourmet, un giardino esterno incastonato nella quattrocentesca corte, un parcheggio privato e tutti i più moderni servizi, personalizzati per soddisfare le più alte aspettative. Il tutto in un concept che celebra la storia e la cultura locale, pronto ad accogliere i suoi futuri ospiti a partire dal 5 dicembre 2024 – in occasione del Krampus Day – offrendo un’esperienza di ospitalità di altissima qualità, in perfetta sintonia con l’incanto della Val Canale.

Una terra capace di far innamorare al primo sguardo, grazie alla sua bellezza incontaminata, ai suoi luoghi incantati e alla storia conservata con amore. Una serenità che l’Hammerack Mountain Retreat – hotel & spa ha saputo distillare in ogni dettaglio, pronto a regalare a ogni viaggiatore ricordi indelebili e il desiderio di ritornare, coccolati come se fosse sempre la prima volta.

Le Caratteristiche della Struttura

Il complesso si estende su un appezzamento complessivo di 5.000 metri quadri nel cuore di Malborghetto, comprendendo l’edificio storico principale, disposto su quattro piani collegati da un ascensore che sale dalla hall con check-in personalizzato, ospitando il primo nucleo di suite. Dominando il complesso, una torre fiabesca si erge per ulteriori tre piani. L’hotel si compone anche di altre due strutture indipendenti, sviluppate su tre piani ciascuna: il “Wintergarden” con sette camere, e lo “Chalet” con otto camere. Questi edifici sono immersi in un giardino comune, dove la meraviglia, la raffinatezza e la funzionalità dei servizi sono rese ancora più speciali dall’amorevole cura del personale, sempre pronto ad anticipare ogni desiderio. Completano l’offerta un’autorimessa per le autovetture, un bike-park al coperto dotato di sistemi di ricarica, oltre ad un accogliente dehor in pietra a disposizione degli ospiti.

Le camere

Le lussuose Suites, in totale 22, offrono rifugi di pace e tranquillità. Tutte le camere, rigorosamente matrimoniali, sono arredate con elementi di design scelti con gusto raffinato, riscaldate a pavimento e affacciate su panorami incantevoli. Ogni stanza ha un proprio nome, a testimonianza dell’unicità di questa esperienza. Fa da regina la “Julius Kugy suite”, dedicata al grande alpinista e scrittore, scopritore delle Alpi Giulie. Dotata di ogni comfort, tra cui una minipiscina Jacuzzi interna con vista impagabile direttamente sul Monte Lussari.

La Ristorazione

Gli ospiti possono godere per veloci spuntini, aperitivi o serate in compagnia dell’Hammerockcafè, pensato per offrire degustazioni di cibi e prodotti di alta qualità del territorio. La zona lounge e il Ristorante Krampus, composto da tre sale separate e tematizzate, propongono piatti tipici della cucina locale, menù personalizzati e pietanze gourmet, accompagnati da una carta dei vini di altissimo livello locale e internazionale. È disponibile anche uno spazio conviviale, ristretto e privato, per colazioni e cene speciali.

La SPA

L’area wellness e relax, di quasi 1.000 metri quadri, è pronta ad offrire un’ampia gamma di trattamenti e percorsi di benessere personalizzati, dove corpo e mente trovano un equilibrio perfetto. Tra i servizi disponibili, anche massaggi thai, meditazione, yoga e trattamenti ayurvedici. La SPA, articolata su più livelli e integrata nel corpo storico dell’Hotel, è un vero e proprio tempio del benessere, dotato di sauna finlandese da 30 posti alimentata da essenze di legna rigorosamente del territorio, una biosauna, bagno turco con cromoterapia, docce emozionali, vasche fredde, cascate di ghiaccio, bio-bar, quattro cabine per trattamenti olistici, un chiostro, una sala meditazione con un importante camino quattrocentesco e l’adiacente piccola “farmacia letteraria”. In inverno una comoda ski-room accoglie le attrezzature. A completare l’offerta, un wellness garden con due piscine Jacuzzi esterne, totalmente plasmate nell’acciaio che riflettono la maestosità e la bellezza della valle circostante.

La Macchina del Tempo

Uno degli elementi più affascinanti dell’Hammerack Mountain Retreat – hotel & spa è la “macchina del tempo”, un’opera d’arte creata dal maestro orologiaio Alberto Gorla. Questa straordinaria installazione, situata nella torre centrale ispirata a un campanile laico, unisce ingranaggi, rintocchi, fasi lunari e segni zodiacali in un perfetto connubio di meccanica e arte, con al centro un grande orologio progettato secondo la tradizione orologiaia della Val Pesarina, accompagnato da 23 campane che insieme suonano due sinfonie di Mozart.

Le Prossime Tappe

Il 30 agosto è previsto l’evento di presentazione della struttura. Successivamente, dal 1° al 5 settembre, la prima squadra maschile della società bianconera sarà ospite dell’hotel durante il ritiro a Tarvisio, seguita dalla squadra femminile, che vi soggiornerà dal 6 all’11 settembre. Nei mesi di ottobre e novembre, la struttura ospiterà delegazioni di giornalisti ed esperti del settore provenienti da tutta Europa, per poi finalmente aprire al pubblico il 5 dicembre nella notte dei Krampus.