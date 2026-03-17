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Economia

“Latisana Job Day” il 15 aprile, 120 posti in 10 aziende

Curriculum vitae da inviare entro il 7 aprile attraverso la pagina web della Regione
Redazione
Autore: Redazione

“Il Latisana Job Day rappresenta un’opportunità concreta per mettere in contatto diretto imprese e persone in cerca di lavoro, con un’attenzione particolare ai giovani che si affacciano per la prima volta al mondo occupazionale”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen a margine della conferenza stampa di presentazione del Recruiting Student and Career Edition, l’iniziativa dedicata all’incontro tra imprese e candidati in programma mercoledì 15 aprile 2026 all’ex Stazione Ippica di via Beorchia 22 a Latisana.

L’evento è promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con Manpower SpA e con l’Istituto di Istruzione Statale Superiore “Enrico Mattei”. Il Latisana Job Day nasce con l’obiettivo di facilitare il contatto diretto tra aziende alla ricerca di personale e candidati interessati a nuove opportunità professionali. Durante la giornata le imprese partecipanti saranno presenti con stand dedicati per incontrare i candidati e svolgere colloqui di lavoro.

La manifestazione si articolerà in due momenti distinti. La mattina sarà dedicata alla Recruiting Student Edition, riservata agli studenti maggiorenni accreditati tramite il proprio istituto scolastico. I partecipanti potranno sostenere brevi colloqui conoscitivi della durata di cinque minuti, in un’esperienza formativa pensata come “allenamento” per imparare a presentarsi in modo efficace, valorizzando competenze, interessi e talenti. Nel pomeriggio si terrà invece la Recruiting Career Edition, rivolta ai candidati che avranno inviato il proprio curriculum vitae entro martedì 7 aprile 2026 attraverso il link “Mi candido” disponibile nella pagina dedicata all’evento, all’indirizzo
https://tinyurl.com/2hjd3jnn
Dopo una fase di preselezione, i candidati ritenuti idonei riceveranno tra l’8 e il 14 aprile una comunicazione con l’orario del colloquio previsto per il 15 aprile.

Saranno circa 120 le opportunità professionali offerte, con posizioni che spaziano dal settore turistico e della ristorazione a profili tecnici e operativi nell’industria, fino a ruoli amministrativi e gestionali. Tra le imprese partecipanti figurano Agrituristica Lignano Srl-Gruppo Andretta, Aspiag Service-Despar, Aussafer Due Srl, Birrificio San Giorgio Srl, Lavagnoli Marmi Srl, McDonald’s-Nini Srl, Metinvest Trametal SpA, ?i?ecam Flat Glass Italy Srl e Taghleef Industries SpA.

“L’iniziativa – ha detto Rosolen – si conferma come un momento di particolare rilievo per il territorio, offrendo un’occasione concreta per favorire l’occupazione, sostenere le imprese nella ricerca di personale e avvicinare i giovani al mondo del lavoro”.

Per informazioni: [email protected] – 0432 279951

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