Latte e formaggi, successo a Trivignano

Nel fine settimana appena trascorso Villa Elodia, a Trivignano Udinese, è stata il cuore pulsante di “Le Vie del Latte e dei Formaggi”, due giornate che hanno richiamato numerosi visitatori da tutto il Friuli Venezia Giulia tra laboratori, degustazioni, incontri e attività per famiglie. Un successo partecipato che ha confermato la forza di un format capace di unire esperienza diretta, racconto del territorio e valorizzazione del commercio di prossimità.

L’iniziativa, promossa dal Distretto del Commercio Friuli Orientale, si è sviluppata come un vero e proprio percorso “pop-up”, alternando momenti didattici e sensoriali pensati per pubblici diversi. Particolarmente significativo il coinvolgimento dei più piccoli: i bambini delle scuole elementari hanno visitato una stalla di Pezzata Rossa Friulana, entrando in contatto diretto con l’origine del latte e partecipando alla produzione di mozzarelle insieme a un casaro, esperienza conclusa con il diploma di “casaro per un giorno”. Spazio anche al laboratorio di gelato, dove i bambini – seduti nel salone della Villa – hanno seguito tutte le fasi di preparazione del fiordilatte, riscoprendo i sapori più autentici dell’artigianato e ricevendo il diploma di “gelatiere per un giorno”.

Accanto alle attività esperienziali, il “Mercato delle Meraviglie” ha rappresentato un punto di incontro concreto tra produttori, negozi locali e visitatori, offrendo degustazioni, racconti e vendita diretta. Un contatto autentico che ha reso tangibile il valore del commercio di prossimità, tema centrale dell’intera manifestazione, sviluppato anche negli incontri della mattina con esperti e operatori del settore. In questa prospettiva, come ha sottolineato Beppino Govetto, sindaco di Pavia di Udine e capofila del Distretto, “Valorizzare il commercio di prossimità significa sostenere non solo l’economia locale, ma anche la qualità della vita delle nostre comunità. Voglio fare un ringraziamento speciale all’associazione giovanile Cumbinin Aps, che ha gestito accoglienza e accompagnamento con entusiasmo, coinvolgendo oltre cento visitatori nel “Passaporto delle Meraviglie” e rendendo l’esperienza ancora più partecipata”.

Cuore simbolico dell’evento è stato il latte delle piccole latterie turnarie, espressione di una produzione che sfugge alle logiche della grande distribuzione e punta su qualità, stagionalità e identità. “Il nostro latte cambia ogni giorno, perché nasce da un’alimentazione naturale: ed è proprio questa diversità il nostro valore”, ha spiegato Stefano Zannier, presidente della Latteria Sociale Turnaria di Trivignano Udinese, evidenziando il legame diretto tra territorio, allevamento e prodotto finale. Un concetto ripreso anche da Roberto Bruni della Casa del Formaggio di Remanzacco: “Quando il cliente capisce cosa c’è dietro un prodotto, cambia il modo di acquistare”.

L’evento ha saputo inoltre restituire un’immagine viva e partecipata della comunità locale. “Abbiamo visto una comunità viva, curiosa e partecipe: questo evento ha saputo raccontare il nostro territorio nel modo più autentico”, ha commentato il sindaco di Trivignano Udinese Roberto Tuniz. Una dimensione che si lega a una visione più ampia di sviluppo territoriale, come evidenziato dal consigliere regionale Alberto Budai: “Il valore di queste iniziative sta nella capacità di costruire integrazione tra agricoltura, commercio e turismo. È su questa rete che si gioca lo sviluppo futuro dei territori.” Dello stesso avviso anche il consigliere regionale Mauro Di Bert: “Iniziative come questa hanno un valore che va oltre l’evento: rafforzano il tessuto sociale, sostengono il commercio locale e contribuiscono a rendere il territorio più attrattivo anche dal punto di vista turistico”.

“Le Vie del Latte e dei Formaggi” si conferma così non solo come evento di successo, ma come modello di promozione territoriale capace di generare consapevolezza, relazioni e valore duraturo per la comunità. I prossimi appuntamenti del Distretto del Commercio Friuli Orientale si terranno il prossimo autunno.