L’Authority analizzerà salute diga Porto Vecchio

“La Regione vuole conoscere con esattezza lo ‘stato di salute’ della diga foranea del Porto Vecchio di Trieste, partendo dalle strutture subacquee, e per questo si è affidata all’Autorità di sistema del mare Adriatico Orientale, che effettuerà un’analisi della situazione”. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, energia e sviluppo Sostenibile Fabio Scoccimarro, che oggi ha siglato assieme al commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Vittorio Torbianelli, proprio sulla storica struttura raggiungibile solo via mare, il protocollo d’intesa tra Regione e Authority, del valore di 200mila euro.

“Si tratta di un’opera importante che sappiamo essere in cattive condizioni, quindi dobbiamo avere un quadro chiaro della situazione per valutare quali interventi di manutenzione effettuare e come farli – ha detto l’assessore -. Con il prossimo recupero dell’intera area del Porto Vecchio è assolutamente necessario che le strutture a difesa della zona siano efficienti nel caso si verificassero mareggiate come quella dello scorso anno”. Ringraziando la Tripmare per aver messo a disposizione i mezzi per raggiungere la diga, Scoccimarro ha aggiunto che “oltre ad essere una struttura di difesa portuale, la diga del Porto Vecchio è uno spazio molto bello totalmente abbandonato da oltre dieci anni. Auspico quindi che, in futuro, attraverso una partnership pubblico-privato, questo sito di grande fascino possa essere recuperato e ripensato in chiave turistica così da tornare nuovamente fruibile”.