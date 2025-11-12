Lavoratori Base Aviano senza stipendio, da domani il finanziamento a tasso zero

Da domani i lavoratori della Base Usaf di Aviano potranno richiedere il finanziamento a tasso zero. Lo fanno sapere gli assessori regionali Bini e Rosolen, annunciando l’operatività della misura concordata con il sistema del credito cooperativo regionale a favore dei dipendenti che hanno visto i loro stipendi bloccati dallo shutdown.

Il finanziamento sarà erogato da Banca 360 FVG e dalla BCC Pordenonese e Monsile. Potrà arrivare a tremila euro e sarà a tasso zero; restituzione entro il 15 gennaio 2026.