Lavoratori stranieri, la Regione ne chiede 1.160

Manodopera non comunitaria, la Regione Friuli Venezia Giulia ha richiesto al Ministero, in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo del Friuli Venezia Giulia per il 2025, 1.160 unità. A darne notizia è l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, che nei giorni scorsi ha inviato la richiesta a Roma.

La domanda è stata formulata prendendo come riferimento l’andamento dei decreti flussi 2023 e 2024. Per la prima volta, nel determinare il numero di quote da richiedere, si è potuto considerare anche il reale fabbisogno dei territori, desumibile dal numero delle domande precaricate sul portale ministeriale nel mese di novembre 2024.

La Regione ha richiesto 250 lavoratori non stagionali, la maggior parte dei quali, 124, per la provincia di Gorizia. 50 invece i collaboratori familiari: 15 sia a Udine che a Trieste, 10 sia a Gorizia che a Pordenone.

Per il lavoro stagionale, le richieste comunicate sono 400: 3 unità per l’area di Trieste, 65 per Gorizia, 163 per Pordenone e 169 per Udine. Per i lavoratori stagionali pluriennali, sono previste cinque unità per il Pordenonese e altrettante per l’Udinese.

Per quanto riguarda le quote riservate alle associazioni datoriali, le richieste per il comparto agricolo sono 400), mentre per il turismo sono 50.