Lavoratori StarTech in presidio, ‘piano industriale fragile’

Un centinaio di lavoratori della StarTech, ex Flextronics, si è riunito questa mattina in presidio davanti alla sede della Prefettura, in piazza Unità d’Italia a Trieste, per manifestare la “preoccupazione” rispetto al futuro dello stabilimento e rispetto a un piano industriale che “si è rivelato molto debole e fragile”. L’iniziativa è stata promossa da Fim, Fiom, Uilm e Ugl.

Una delegazione sindacale è stata ricevuta dal prefetto, Giuseppe Petronzi, mentre i manifestanti, oggi in sciopero per 4 ore, hanno atteso all’esterno del Palazzo del Governo l’esito dell’incontro sventolando bandiere e diffondendo musica.

Ad aprile i lavoratori della StarTech non avevano ricevuto gli stipendi nei tempi stabiliti. Il ritardo aveva fatto emergere che i principali finanziatori del progetto di rilancio non erano entrati nell’assetto societario, alimentando quindi preoccupazioni e incertezze per il futuro. Il prossimo tavolo al Mimit sulla vertenza è in programma il 9 giugno alle 17.