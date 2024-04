Lavori per l’Ufficio postale di Pontebba

Poste Italiane comunica che l’Ufficio Postale di Pontebba, sito in via Giuseppe Mazzini 5, da mercoledì 24 aprile sarà chiuso per consentire lavori interni di adeguamento dei locali finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi all’Ufficio Postale di Dogna, sito in via Roma 18, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.