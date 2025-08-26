Lavori superstrada slovena, nuove code in ingresso a Trieste

Code di 10 chilometri sono state registrate stamani in Slovenia prima dell’ingresso in Italia al valico di Fernetti, nei pressi di Trieste. A essere incolonnati erano per lo più tir, come riporta la Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia, riversatisi poi sul raccordo autostradale triestino fino al Lisert, dove alle 13 si registravano 7 chilometri di coda in direzione Venezia.

Si tratta di una delle conseguenze della chiusura per lavori della superstrada slovena H4 tra Razrto e Vertojba, vicino Gorizia, in direzione Italia. Dal 18 agosto sono state istituite deviazioni al traffico che hanno causato ripercussioni sulla viabilità autostradale triestina, interessata in questi giorni anche dal controesodo dei vacanzieri di ritorno dalla Croazia.

Diversi i disagi per il traffico segnalati nell’ultima settimana. I passaggi alla barriera autostradale del Lisert restano in cospicuo aumento rispetto alla media del periodo: 27.500 nella sola giornata di ieri, quasi 6mila in più rispetto allo stesso lunedì di un anno fa.