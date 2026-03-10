  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 10 Marzo 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
“Male necessario”, a Rivignano Teor Marco Masini
Ris.agricole: intesa Agea-Organismo pagatore Fvg è strategica
Il futuro digitale del friulano passa dall’Europa
Finti carabinieri all’opera, allarme truffe nel Pordenonese
Crans-Montana, maxi controlli su piste e locali dello Zoncolan
Musica ad alto volume, sospese le licenze a tre locali di...
PAC 2023-2027, FVG rafforza la collaborazione con Agea per gestione e...
Filologica in assemblea:il sodalizio sempre più vicino al Friuli e che...
Lavoro: 102 posti disponibili per stagione turistica montana
“DIMMI – Le donne raccontano” chiude al Visionario con la proiezione...
BUSINESS FVG


Economia

Lavoro: 102 posti disponibili per stagione turistica montana

Sono centodue le opportunità di lavoro stagionale messe a disposizione in 24 imprese, tra strutture ricettive e pubblici esercizi della montagna friulana.
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Il lavoro stagionale rappresenta una componente molto rilevante del nostro mercato del lavoro: una assunzione su tre nell’arco dell’anno riguarda proprio questa tipologia di occupazione – ha evidenziato Rosolen -. Per questo dobbiamo continuare a lavorare sulla qualità dell’offerta, rafforzando il collegamento tra formazione, servizi per le imprese e strumenti di sostegno alle assunzioni”. È il commento dell’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen che oggi a Udine ha presentato il Recruiting Day dedicato al settore turistico che si terrà il prossimo 10 aprile a Tolmezzo, al teatro comunale “Luigi Candoni”.

Ad affiancarla nella presentazione c’erano anche Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di commercio Pordenone Udine e vicepresidente nazionale di Confcommercio, Alessandro Tollon, vicepresidente vicario di Confcommercio Udine e Paola Schneider, referente del mandamento montano di Federalberghi Fvg. Sono centodue le opportunità di lavoro stagionale messe a disposizione in 24 imprese, tra strutture ricettive e pubblici esercizi della montagna friulana. L’iniziativa, organizzata dai Centri per l’impiego della Regione, mira a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per la stagione estiva nelle località montane. I profili ricercati riguardano le aree di accoglienza, sala e bar, cucina, pulizie, manutenzione e wellness. Le candidature potranno essere inviate fino al 30 marzo al link https://bit.ly/RAFVG2026_RD_Tolmezzo_TurRistS. Nel suo intervento l’assessore ha anche sottolineato il ruolo delle nuove generazioni nel comparto turistico. “È importante smitizzare l’idea che i giovani non vogliano lavorare: oltre la metà dei lavoratori stagionali è composta proprio da giovani. Si tratta quindi di un canale fondamentale di ingresso nel mondo del lavoro e di acquisizione di competenze”. Rosolen ha poi ricordato le politiche regionali a sostegno dell’occupazione stabile: “Gli incentivi della Regione Friuli Venezia Giulia sono orientati soprattutto alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani e donne e ai percorsi di apprendistato e formazione. Sostenere l’apprendistato significa investire concretamente sul futuro professionale dei giovani e sulla crescita delle imprese”.

Un’attenzione che si inserisce in un mercato del lavoro turistico che continua a mostrare segnali di vitalità: “Il periodo tra aprile e luglio concentra oltre la metà delle assunzioni stagionali e la nostra regione continua a essere attrattiva sia nella stagione estiva al mare sia nelle località di montagna. Allo stesso tempo registriamo un aumento significativo delle trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, segno che la stagionalità può diventare anche un percorso di stabilizzazione”. In conclusione, Rosolen ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa: “Il Recruiting Day è il risultato di un lavoro di squadra tra imprese, Centri per l’impiego e istituzioni. Solo attraverso questa collaborazione possiamo migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e rafforzare la qualità del turismo montano, che rappresenta un asset strategico per il Friuli Venezia Giulia”.

Le strutture coinvolte sono: albergo Al Sole (Forni Avoltri), albergo La Baita (Malborghetto), albergo Roma (Tolmezzo), albergo Spina (Pontebba), hotel meublé Tarvis (Tarvisio), albergo Venezia (Sappada) Grand Hotel Cortani (Arta Terme), Hammerack Hotel (Malborghetto), hotel Centro Benessere Gardel (Arta Terme), hotel Davost (Forni Di Sopra), hotel Il Cervo (Tarvisio), hotel Posta (Forni Di Sopra), hotel Spartiacque (Monte Lussari), hotel Trilago (Trasaghis), hotel Valbruna Inn (Malborghetto), rifugio Pian dei Ciclamini (Lusevera), Rifugio Pussa (Claut), Soggiorno Boscoverde Gdf (Tarvisio). I pubblici esercizi interessati sono: osteria Belvedere (Tarvisio), pizzeria ristorante La Torate (Paluzza) ristorante Edelweiss Stube (Sappada), ristorante La Baita dei Sapori (Malborghetto), ristorante Mondschein (Sappada), ristorante Stazione di Resiutta (Resiutta).

Ultime notizie

“Male necessario”, a Rivignano Teor Marco Masini
Ris.agricole: intesa Agea-Organismo pagatore Fvg è strategica
Il futuro digitale del friulano passa dall’Europa
Finti carabinieri all’opera, allarme truffe nel Pordenonese
Crans-Montana, maxi controlli su piste e locali dello Zoncolan
