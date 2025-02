Lavoro, 70 posti per la prossima stagione estiva di Grado

Mercoledì 5 marzo a Grado nella sala consiliare del Comune in Piazza Biagio Marin si terrà un Recruiting Day dedicato alla ricerca di 70 profili nel settore turistico alberghiero in vista della prossima stagione estiva.L’iniziativa, organizzata dai servizi per il lavoro della Regione, vedrà la partecipazione di due importanti realtà del settore turistico alberghiero. Si tratta del Marina Julia Family Collection di Monfalcone e la Tenuta Primero Resort di Grado. I profili ricercati sono diversificati nelle aree dell’accoglienza/amministrativa, della sala/bar, del market, della cucina e ristorazione, dei servizi di supporto. Il curriculum per candidarsi al Recruiting Day in programma mercoledì 5 marzo a Grado deve essere inviato entro lunedì 24 febbraio.