Lavoro, a Duino Aurisina nuovo sportello centro impiego

“La Regione ha previsto l’apertura di un nuovo sportello dei Centri per l’impiego a Duino Aurisina per favorire la capillarità del servizio pubblico e renderlo sempre più vicino ai cittadini e alle imprese”.

È quanto ha affermato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen annunciando l’apertura di un nuovo sportello per l’impiego a Duino Aurisina, allestito in spazi di proprietà dell’Amministrazione comunale.

“Ampliando la rete dei Centri pubblici per l’impiego sul nostro territorio – ha ribadito Rosolen – confermiamo la centralità del lavoro per la Giunta regionale. Vogliano infatti offrire servizi sempre più accessibili ed efficienti ai cittadini, favorendo l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Crediamo inoltre che in questo modo venga rafforzata la capacità di risposta ai bisogni dei lavoratori e delle attività produttive, dal momento che i centri per l’impiego sono punti di riferimento altamente qualificati”.

Lo sportello di Duino Aurisina ha sede nella Casa della Pietra Igo Gruden ed è già attivo dal 15 ottobre. Lo sportello sarà aperto tutti i martedì dalle 9 alle 13 per supporto informativo, colloqui di orientamento sia di base che specialistici, accompagnamento al lavoro.

A Duino Aurisina è già presente uno sportello Sìconte, il servizio attivato dalla Regione per agevolare le persone nella conciliazione famiglia/lavoro e per facilitare l’inserimento lavorativo di chi cerca un impiego nel settore domestico, che viene quindi integrato con le attività proprie del Centro per l’impiego. Tali attività potranno essere implementate in futuro e in accordo con il Comune.