Lavoro: con Despar e Its formazione retribuita per giovani Fvg

“Si tratta di una nuova opportunità rivolta ai giovani in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado, chiamati a compiere scelte determinanti per il proprio futuro. Despar, in collaborazione con la Regione e Its Accademia Nautica, ha deciso di investire nei servizi alle imprese puntando su un percorso di formazione biennale completamente finanziato. Al termine del percorso è garantito il conseguimento di una qualifica tecnico-superiore di quinto livello Eqf, accompagnata da un’assunzione già integrata nel progetto formativo”. Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen nel corso della presentazione del progetto ‘Despar Study&Work’.

L’iniziativa si basa sul modello dell’apprendistato duale di terzo livello, che combina formazione in aula presso l’Its Accademia Nautica dell’Adriatico, esperienza on the job e lavoro retribuito in azienda. È rivolta a giovani tra i 18 e i 29 anni residenti in Friuli Venezia Giulia, i quali saranno assunti fin da subito con un regolare contratto di apprendistato presso i punti vendita Despar della regione e percepiranno una retribuzione garantita per l’intera durata del programma. Il percorso, della durata di due anni, prevede un’articolata formazione teorica e pratica finalizzata a formare la figura professionale di specialista di reparto, ruolo strategico all’interno dei supermercati Despar.

“Quello che presentiamo oggi – ha spiegato Rosolen – è la dimostrazione concreta di come stia cambiando il mondo del lavoro e di come la Regione si stia preparando a immaginare un nuovo modello occupazionale. Se è vero che attualmente si registra un basso livello di contrattualizzazione, accompagnare questi percorsi di apprendistato con un titolo di quinto livello significa investire concretamente nel futuro dei nostri giovani”. Come ha sottolineato l’assessore, ringraziando Despar e l’Its per la collaborazione e il lavoro condiviso, questa azienda della grande distribuzione ha già dimostrato in passato una particolare attenzione verso il made in Friuli Venezia Giulia con la valorizzazione dei prodotti locali; oggi conferma la stessa sensibilità investendo anche sui giovani. “Ed è importante, perché assumere un impegno reciproco con un giovane significa, infatti, dimostrare concretamente la volontà di investire sul territorio e sul suo futuro”, ha rimarcato Rosolen. Infine, l’assessore ha ricordato che gli ITS rappresentano un tassello fondamentale per favorire una crescita sinergica tra le imprese del territorio e i giovani. Nati con un certo ritardo e con aree di intervento inizialmente limitate, questi Istituti si sono sviluppati come percorsi paralleli e non direttamente collegati all’iter scolastico tradizionale. “In Friuli Venezia Giulia – ha concluso Rosolen – i quattro Its attivi si collocano ai vertici nazionali per attrattività e ridotta dispersione, con performance di inserimento occupazionale dei diplomati che supera il 90%, un dato che si pone ben al di sopra della media italiana”.