Lavoro, creati oltre 12 mila posti di lavoro in 5 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un calo degli occupati dello 0,1% nel breve a fronte di una crescita su un periodo più lungo del 2,5%. L’assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen ha voluto fare il punto sulla situazione occupazionale in Friuli Venezia Giulia precisando che tra il 2022 e il 2023 c’è stato un calo di circa 600 posti di lavoro, in particolare nella manifattura, ma la variazione tra il 2018 e il 2023 vede invece un aumento di oltre 12mila e 500 occupati.

Il punto sui dati è stato fatto a margine della presentazione del recruiting day programmato il 24 aprile, candidature entro il 14 aprile, per 70 posti in 7 realtà del settore della ristorazione, dei bar e alberghiero dell’area di Trieste.

“Il fatto che le aziende si rivolgano ai servizi della Regione – ha rilevato l’assessore al Lavoro e alla Formazione Alessia Rosolen – dimostra che la scelta di tenere saldamente nella mano pubblica i centri per l’impiego e di investire su di essi è stata corretta. Il successo dei Recruiting Day che abbiamo organizzato è una bella risposta, cui aggiungiamo un ulteriore sviluppo: l’organizzazione di corsi di formazione ad hoc coprogettati con le aziende destinati alle persone selezionate in modo da prepararle in maniera ottimale alla nuova professione. In questa operazione vogliamo coinvolgere sempre più i brand di maggior prestigio internazionale del settore alberghiero e della ristorazione”. L’assessore ha toccato altri due aspetti: la stagionalità del lavoro e la sproporzione tra la domanda e l’offerta. “La Regione – ha ricordato Rosolen – dà incentivi alle aziende che assumono personale per almeno 12 mesi, proprio per stimolare il superamento del problema della stagionalità, che vede finora Trieste unica realtà del Friuli Venezia Giulia senza pause nell’arco dell’anno. Per quanto riguarda il problema della domanda, per fronteggiare il tema epocale dell’inverno demografico, una strategia valida è il reclutamento non solo in Friuli Venezia Giulia, ma in Italia e in Europa, per ampliare la platea di personale disponibile, lavorando a strategie di programmazione pluriennale che trovano nella formazione il loro perno”.