“I dati emersi dimostrano come il Friuli
Venezia Giulia prevalga a livello nazionale e mantenga una tenuta
positiva sul fronte del lavoro domestico regolare, confermando
l’efficacia delle politiche regionali. Abbiamo strutturato una
rete organica di risposte a sostegno della domiciliarità e del
welfare familiare, mettendo in campo 54 milioni di euro
attraverso finanziamenti della Direzione Salute e Politiche
sociali e consolidando strumenti fondamentali come il servizio
Si.con.te, il Fondo per l’Autonomia Possibile e i sussidi per le
pensioni minime”.
Lo ha dichiarato oggi a Trieste l’assessore regionale al Lavoro,
Alessia Rosolen, nel corso della presentazione dell’ottavo
rapporto annuale sul lavoro domestico in Friuli Venezia Giulia
elaborato dall’osservatorio Domina.
“La domiciliarità non si garantisce semplicemente attraverso
l’incrocio tra domanda e offerta, ma formando competenze
qualificate, riconoscendo – ha aggiunto Rosolen nel suo
intervento – il valore del lavoro di cura e sostenendo
concretamente le famiglie che vi fanno ricorso. Di fronte a un
aumento previsto del 41% della popolazione ultraottantenne entro
il 2050, il lavoro domestico non rappresenta una questione
marginale o individuale, ma una priorità sociale strategica. In
questa direzione si inseriscono la formazione di 700 assistenti
familiari, l’avvio di progetti europei di attrazione del
personale e il rafforzamento della rete dei servizi per fare
scuola a livello nazionale”.
Rosolen si è inoltre soffermata sulla necessità di assicurare
risposte adeguate su tutto il territorio regionale, superando le
disparità tra le grandi città come Trieste e i comuni delle aree
interne e montane, dove la convivenza lavorativa richiede
sostegni logistici e servizi integrativi dedicati. “L’obiettivo
prioritario della Regione è costruire, insieme al Terzo settore,
risposte stabili e dignitose per i lavoratori e per le famiglie,
trasformando le sperimentazioni in misure strutturali del nostro
sistema di welfare e di orientamento al lavoro”.
A illustrare il quadro complessivo dei dati regionali è stato il
direttore dell’osservatorio Domina, Massimo De Luca. Nel 2025 il
Friuli Venezia Giulia conta 19.009 lavoratori domestici regolari
(tredicesima regione in Italia, pari al 2,4% del totale
nazionale) e 18.963 famiglie datrici di lavoro. Il settore mostra
una spiccata prevalenza di badanti (77,6%, pari a 14.745 persone)
rispetto alle colf (22,4%, pari a 4.264 persone), registrando un
coefficiente di convivenza del 44,1% (secondo dato più alto in
Italia) e un’occupazione per il 94,7% femminile. Circa il 47%
delle lavoratrici e dei lavoratori proviene dall’est Europa,
mentre il totale del personale straniero sfiora il 70%. In
crescita l’età media, che si attesta a 54,3 anni.
A livello provinciale, Udine concentra il 46,6% della forza
lavoro regionale (8.864 occupati), seguita da Pordenone con 4.801
lavoratori (25,3%), Trieste con 3.418 (18,0%) e Gorizia con 1.926
(10,1%). L’impatto economico diretto prodotto dalla spesa delle
famiglie ammonta a 198 milioni di euro all’anno (di cui 155
milioni in retribuzioni), con un valore aggiunto complessivo
stimato in 435 milioni di euro, pari all’1% del Pil regionale.