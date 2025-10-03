Lavoro e giovani: via libera in Commissione al ddl “Talenti FVG”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un pacchetto di misure ampio, che punta ad attrarre e trattenere talenti in Friuli Venezia Giulia. È il cuore del disegno di legge 59, “Talenti FVG”, illustrato oggi in II Commissione dall’assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen. Tra le novità, l’estensione dei bonus anche a chi esce dal sistema degli Istituti tecnici superiori e istruzione e formazione tecnica superiore, sostegni a chi si trasferisce in regione per motivi di lavoro e nuove misure di politica attiva, in particolare per giovani e donne. Previsto anche un coordinamento delle risorse destinate alla partecipazione dei lavoratori alle imprese. Il provvedimento ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza, mentre le opposizioni si sono astenute. Dibattito acceso, ma giudizi in gran parte positivi. Dal Pd e dal Patto per l’Autonomia apprezzamenti sugli obiettivi, pur con dubbi sulla reale efficacia e richieste di maggiori garanzie su affitti, salari e immigrazione regolare. Per l’assessore Rosolen, si tratta di uno strumento “innovativo e trasversale” per rendere più attrattivo il territorio e costruire un sistema di welfare moderno e condiviso.