Lavoro, fiducia aziende nei servizi pubblici per l’impiego

“Le aziende che ripongono fiducia nei nostri servizi pubblici, in particolare nei centri per l’impiego e nella proattività che offriamo nei servizi per il lavoro, rappresentano un importante segnale di crescita e di collaborazione”.

Lo ha dichiarato oggi a Trieste l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, durante la presentazione del Recruiting Day che si terrà il 19 febbraio, per la selezione di 240 posti di lavoro nel settore turistico-alberghiero, con particolare riferimento all’area giuliana.

“Il nostro impegno – ha continuato l’assessore – è volto anche a supportare le imprese nel superamento della problematica della stagionalità. In tal senso, stiamo lavorando su percorsi formativi specifici, poiché il settore sta vivendo cambiamenti sostanziali nel suo contesto di sviluppo territoriale”.

L’esponente della Giunta regionale ha inoltre sottolineato l’importanza dei percorsi di fidelizzazione, che contribuiscono alla creazione di stabilità lavorativa, un elemento fondamentale per garantire un impiego duraturo e favorire la crescita del territorio.

Sono nove le imprese del territorio coinvolte nell’iniziativa. I candidati interessati possono inviare i propri curricula entro il 10 febbraio, attraverso il seguente link:

https://bit.ly/RAFVG2025TurAlb_TS