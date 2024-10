Lavoro, Fvg anticipa politiche Ue su welfare territoriale

“La Regione Friuli Venezia Giulia sta anticipando le politiche di welfare territoriale che saranno protagoniste della programmazione comunitaria a partire dal 2027. Con la legge sulla famiglia e gli strumenti ad essa collegata abbiamo avviato la prima risposta concreta ai cambiamenti che riguardano la società, un concetto che dovrebbe guidare tutte le azioni politiche del futuro”.

È la premessa con cui l’assessore regionale Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen, ha aperto il suo intervento alla prima delle due giornate del Forum Fabbricare Società che si svolge oggi a Pordenone e si chiude domani a Gorizia.

Rosolen ha proseguito ricordando che “la Regione sta lavorando alla prima norma sul welfare territoriale ma già nella Programmazione 21-27 del Fondo sociale europeo abbiamo inserito misure per la conciliazione, il welfare aziendale, il contrasto alla denatalità, l’attrazione delle competenze. In questa visione, il fattore tempo non è una variabile indipendente: fermarsi, pensare, immaginare e costruire meccanismi che intersechino diversi livelli organizzativi e diverse esigenze sono l’obiettivo più grande che ci possiamo dare”.

L’assessore ha indicato nella conciliazione uno dei temi centrali delle politiche del lavoro. “Il calo demografico è diffuso, impatta e riguarda tutte le difficoltà che Regione, Italia ed Europa stanno affrontando. Stiamo pertanto cercando misure di conciliazione tra lavoro e vita personale, un concetto che non riguarda solo il lavoro femminile, ma anche uomini, giovani, anziani. Il fenomeno delle grandi dimissioni ne è stata la testimonianza plastica. Le persone vogliono qualità della vita, del tempo, del lavoro, della società in cui si inseriscono”.

Rosolen ha infine ringraziato l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa attraverso la quale, in collaborazione con Animaimpresa, la Regione ha promosso e organizzato Fabbricare società, Forum delle società benefit, giunto alla terza edizione.

Anche quest’anno il Forum ospita nelle due giornate alcune delle più importanti aziende, nazionali ed internazionali, che hanno già effettuato la transizione a benefit o sono nate tali, ma anche studiosi e figure accademiche che forniranno elementi analitici e teorici rispetto all’impatto che queste nuove forme statutarie hanno sulla società del lavoro e su quella civile. Rispetto al passato il Forum, da forma convegnistica, si è evoluto in evento interattivo con modalità e tecnologie tipiche dell’infotainment, per un maggiore coinvolgimento del pubblico ed una partecipazione attiva nel suo svolgimento.

Ad accompagnare il Forum, durante tutto l’anno, vi è il Tavolo di lavoro permanente sulle società benefit, al quale partecipano l’assessorato regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l’associazione Animaimpresa, la direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, la direzione centrale attività produttive e turismo, insieme alle Università di Trieste e Udine, alle Camere di Commercio di Pordenone-Udine e della Venezia Giulia, a Friulia, alla Fondazione Equal Salary di Zurigo e la Consigliera di Parità della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il programma di domani a Gorizia prevede interventi dell’antropologo e divulgatore Massimo Temporelli seguito da quelli di Guido Modugno e Marco Balzano del Deams UniTs, su Top Talent e Welfare Aziendale: quanto conta il fattore sustainability?, mentre Carlos Corvino relazionerà su Mercato del lavoro, demografia e famiglia. L’importanza delle politiche di conciliazione e Alessandro Castenetto tratterà il tema dei contributi pubblici gestiti dalla Regione sui temi del welfare aziendale, responsabilità sociale di impresa e parità di genere. Seguiranno i saluti istituzionali di Regione, Comune, GectGo e Assobenefit. Nella seconda parte della mattinata, i protagonisti saranno i rappresentanti di alcune delle principali società benefit regionali e nazionali con uno spazio dedicato al racconto delle loro visioni innovative di impresa e del lavoro. Ospiti, nel pomeriggio, del Tavolo di lavoro permanente Fvg Società benefit saranno Valeria Broggian di Animaimpresa, Riccardo Rao dell’Università di Udine, Ludovico Carrino del Kings College of London e del Deams UniTs.