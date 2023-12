Lavoro Fvg, in nove mesi 4.700 occupati in meno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il calo fatto registrare da export e industria in questo 2023 si riflette anche sui posti di lavoro. In regione, nei primi nove mesi dell’anno il numero degli occupati in media è stato di 518.700 unità, 4.700 in meno rispetto allo stesso periodo del 2022 (-0,9%), come evidenzia l’elaborazione Ires Fvg su dati Istat.

La diminuzione del 2023 ha riguardato in egual misura sia la componente maschile (-1,2%), sia quella femminile (-0,5%). La variazione negativa si è invece concentrata nell’ambito dell’occupazione dipendente (-6.900 unità, pari a -1,6%); tra i settori risulta più colpita l’industria (-7.100 unità, -5,4%), stabili le costruzioni. Nel terziario, invece, la contrazione registrata del raggruppamento che include commercio, alberghi e ristoranti (-4.300 unità) è stata compensata dalla variazione di segno opposto delle altre attività dei servizi (+6.100 unità). Il tasso di occupazione regionale (calcolato nella fascia di età compresa tra 15 e 64 anni) nel terzo trimestre di quest’anno si è attestato al 68,3% (75% per i maschi contro il 61,4% delle femmine). Pur mantenendosi su un valore piuttosto elevato, il tasso di occupazione del Friuli Venezia Giulia è il più basso del Nordest (nelle altre tre regioni supera il 70%).

Anche il numero di persone in cerca di occupazione risulta in significativa flessione (-1.800 unità rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno). Il tasso di disoccupazione regionale nel terzo trimestre del 2023 si è attestato al 4,8% (5,4% per le donne, 4,4% per gli uomini). Cresce il numero di inattivi (+1.100 unità nella fascia di età 15-64 anni e ra questi è aumentata la componente di coloro che non cercano e non sono disponibili a lavorare (+4.300 unità) pensionati, studenti, invalidi e altro

Aumentano, seppur di poco le partite Iva: 6.739 le nove aperture da gennaio a settembre. Più vivaci udine e Pordenone, in calo a Gorizia e Trieste