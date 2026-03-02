  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
lunedì 2 Marzo 2026
Economia

Lavoro in Friuli Venezia Giulia, il 2025 segna la fase della stabilizzazione

Dopo l’espansione post-pandemia rallentano i flussi di assunzioni e cessazioni, ma l’occupazione resta positiva: meno turnover e rapporti di lavoro più duraturi delineano un mercato in consolidamento
Redazione
Autore: Redazione

Il mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia entra nel 2025 in una fase di consolidamento ciclico, caratterizzata da un rallentamento dei movimenti occupazionali ma senza segnali di contrazione reale dell’occupazione. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio regionale del lavoro, che fotografano un sistema ancora solido, capace di mantenere un saldo occupazionale positivo pari a +23.780 posizioni, sebbene leggermente inferiore rispetto all’anno precedente, quando il bilancio aveva superato le 26mila unità.

Nel corso dell’anno le assunzioni di lavoro dipendente si sono attestate a 212.851, registrando una lieve flessione dell’1,8% rispetto al 2024, mentre anche le cessazioni sono diminuite, seppur in misura più contenuta, dell’1%. Il rallentamento riguarda soprattutto il lavoro a termine, con una riduzione delle nuove attivazioni del 3,9%, mentre il lavoro stabile mostra una maggiore tenuta: le assunzioni a tempo indeterminato non evidenziano segnali di arretramento e, parallelamente, diminuiscono anche le cessazioni di rapporti permanenti. Le trasformazioni contrattuali restano sostanzialmente stabili e calano in modo significativo le dimissioni volontarie, elemento che contribuisce a rafforzare il saldo occupazionale complessivo.

L’andamento del 2025 è stato tuttavia segnato da due fasi distinte. Nei primi sei mesi l’occupazione ha proseguito il percorso di crescita avviato nella seconda metà del 2024, con un aumento delle assunzioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e una dinamica particolarmente favorevole per i contratti a tempo indeterminato. Contestualmente, le cessazioni risultavano in calo e le trasformazioni in crescita, determinando un saldo occupazionale superiore a quello registrato nello stesso periodo del 2024. Nella seconda parte dell’anno, invece, la congiuntura ha mostrato un progressivo rallentamento dei flussi, senza però tradursi in una fase recessiva. Più che di arretramento, i dati suggeriscono una normalizzazione del mercato dopo gli anni di forte espansione.

Il risultato positivo del bilancio occupazionale è stato sostenuto soprattutto dalla riduzione delle cessazioni e da una minore rotazione dei lavoratori. Aumentano le proroghe dei contratti a termine e diminuiscono le dimissioni volontarie, segnali che indicano una maggiore permanenza nei rapporti di lavoro. Si osserva inoltre una contrazione dei contratti di brevissima durata e una crescita di quelli di media estensione temporale, mentre diminuiscono i rapporti superiori all’anno, un fenomeno che appare legato più alla prudenza delle imprese in un contesto economico incerto che a un ritorno della precarietà.

Per comprendere pienamente l’evoluzione in atto è necessario guardare all’intero periodo successivo alla pandemia. Tra il 2019 e il 2025 il mercato del lavoro regionale si è ampliato e reso più dinamico, con un aumento significativo sia delle assunzioni sia delle cessazioni e una crescita marcata dei contratti a termine e delle dimissioni, soprattutto negli anni immediatamente successivi al Covid. La forte espansione registrata tra il 2021 e il 2023 ha lasciato ora spazio a una fase più equilibrata, caratterizzata da minore turnover, maggiore durata media dei rapporti di lavoro e ricorso più frequente alle proroghe contrattuali.

Secondo l’analisi dell’Osservatorio, il mercato del lavoro regionale non sta quindi attraversando una fase di contrazione, ma piuttosto un processo di stabilizzazione dopo un periodo di intensa mobilità. La domanda di lavoro rimane solida, l’occupazione stabile continua a rappresentare un punto di riferimento per le imprese e i rapporti a termine tendono a prolungarsi nel tempo, segnando una progressiva normalizzazione del sistema occupazionale dopo gli anni straordinari del post-pandemia.

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

