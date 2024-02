Lavoro in FVG: aumentano le assunzioni, ma di uomini e a tempo determinato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il quadro dell’andamento dell’occupazione nel 2023 in Friuli Venezia Giulia è tracciato dai dati dell’Osservatorio del Lavoro. Dati che dicono che in FVG la domanda di lavoro rimane nel complesso elevata (+1%), ma diminuisce il lavoro stabile (-8,7%) e nella manifattura (-9,2%).

La domanda di lavoro ha portato a 270mila assunzioni, con una crescita complessiva pari all’1%, che arriva dopo un forte incremento nel periodo post-pandemico (+10.4%), contro le 263.000 cessazioni di rapporto, in riduzione rispetto al 2022 (-0.2%); quelle del lavoro a tempo indeterminato sono 39mila circa, si riducono di circa 3mila unità (-7.4%)

L’andamento congiunto delle assunzioni (in crescita) e delle cessazioni (in diminuzione) ha come risultato un saldo complessivo, comprese le trasformazioni, pari a 25.407 unità, circa 3mila in più rispetto al 2022 e un livello prossimo al saldo del 2019 (24.959). Anche il saldo del lavoro stabile (comprese le trasformazioni) è positivo, pari a 6.100, superando la quota registrata nell’anno precedente (5.772) e un valore di poco inferiore a quello del 2019 (24.959).

Calano in maniera evidente le assunzioni a tempo indeterminato (-8.7%) e le stabilizzazioni (-1.7%), mentre aumenta la quota di lavoro a tempo determinato (+1.8%), che con oltre 136mila unità rappresenta il 50% del totale delle assunzioni.

Le assunzioni della componente femminile sono circa 125mila, in diminuzione rispetto al 2022 (-3.5%), in particolare nella fascia delle giovani (-4.5%) e delle adulte (-5.3%). Per i maschi le assunzioni sono quasi 144mila, in crescita (+5.2%) in tutte le fasce d’età considerate.

A riguardo delle cessazioni, quelle dovute alle dimissioni volontarie dal tempo indeterminato tendono a diminuire (-4.3%), anche se rappresentano il 68% dei motivi di cessazione dal lavoro stabile. Nel 2019 tale quota era pari al 56%. Il fenomeno delle grandi dimissioni, pertanto, sta rallentando pur rimanendo a un livello elevato.

Il lavoro dipendente nel suo complesso diminuisce leggermente (-0.8%) ad esclusione del lavoro a tempo determinato (+1.8%). I dati mostrano inoltre un robusto aumento della parasubordinazione (+17.1%) e del lavoro intermittente (+6.8%). Il primo maggiormente diffuso nel campo culturale (52.6% sul totale della parasubordinazione) – si tratta per lo più di autonomi dello spettacolo – e nell’istruzione (14.6%) con personale assunto per brevi supplenze. Il secondo particolarmente diffuso nel comparto turistico (66% sul totale delle assunzioni intermittenti).

Considerando ora i settori, le assunzioni nella manifattura sono 36.235, in diminuzione rispetto al 2022 (-9.2%), mentre nelle costruzioni il dato si attesta sulle 12.366 unità, con una contrazione di lieve entità (-0.6%). Anche le assunzioni nell’istruzione diminuiscono (-10.6%), dopo un periodo di robusta crescita nel biennio 2021-2022 (+14.3%).

A compensare la diminuzione delle assunzioni nella manifattura, sono in aumento quelle nel terziario (+3%) che con 126mila unità rappresenta il 47% del totale delle assunzioni, e il comparto alberghi e ristoranti (+11%) che con 43.164 assunzioni rappresenta il 16% delle assunzioni.

“Il volume complessivo della domanda di lavoro rimane elevato, mentre è in contrazione il lavoro stabile. Queste tendenze dipendono probabilmente dalle recenti criticità nel comparto manifatturiero le cui assunzioni sono in diminuzione (-9.2%), un settore caratterizzato da una quota di lavoro stabile più elevata. Inoltre, come mostrano anche i dati Istat, l’aumento dell’occupazione a tempo indeterminato nel periodo 2021-2022 ha stabilizzato gli organici in questo settore” commenta Carlos Corvino dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

Le assunzioni a tempo indeterminato – Il lavoro a tempo indeterminato si distribuisce in modo diverso per il genere e l’età, oltre che per i settori. La percentuale complessiva sul totale, nel 2023, è pari al 9.6%, era 10.6% nel 2022. Nell’anno appena trascorso tale cifra è 10.6% per le donne e 8.5% per i maschi, per una differenza di genere pari a 2.1% a favore della componente maschile.

Nel caso dell’età lo svantaggio si concentra sui giovani: nella fascia di età tra i 15 e i 34 anni la percentuale delle assunzioni a tempo indeterminato è 7.6%, mentre nella fascia tra i 35 e i 54 anni la percentuale si assesta al 12.7%, con un differenziale “generazionale” pari al 5.1%.

Tali differenze sono anche settoriali. Nel comparto manifatturiero la percentuale di assunzioni a tempo indeterminato è del 21%, con una differenza rispetto al totale pari a 11.4%. Anche nelle costruzioni tale valore (18.6%) supera di 9 punti percentuali il totale regionale. Distaccati il terziario (9.6%), il comparto alberghi e ristoranti (5.7%) e l’istruzione (4.7%). Da notare che i settori con quote maggiori di lavoro stabile sono caratterizzati da una prevalenza della componente maschile, mentre i servizi da quella femminile.

“Da un punto di vista quantitativo la domanda di lavoro regionale rimane elevata, mentre in termini di qualità del lavoro c’è un ritorno a un livello relativamente basso del lavoro stabile, soprattutto per i giovani e le donne. C’è da riflettere sul fatto che forse la difficoltà di reperimento del personale riguarda proprio questi aspetti e il basso livello dei salari. Da questo punto di vista le politiche del lavoro regionali stanno investendo risorse per incentivare il lavoro a tempo indeterminato ed esperienze di lavoro di maggior durata.”