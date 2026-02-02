  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 2 Febbraio 2026
BUSINESS FVG


Economia

Lavoro nel Terziario e nel Turismo: Ebiter Fvg presenta il Programma 2026

Mercoledì 4 febbraio conferenza stampa nella sede di Confcommercio: focus su occupazione, ricambio generazionale e dumping contrattuale
Redazione
Autore: Redazione

Il futuro del lavoro nel Terziario e nel Turismo del Friuli Venezia Giulia al centro della conferenza stampa organizzata da Ebiter Fvg, l’Ente bilaterale del Terziario e del Turismo, in programma mercoledì 4 febbraio alle 10.30 nella sede di Confcommercio Udine, in viale Alpe Adria 16 a Feletto Umberto (Tavagnacco).

Nel corso dell’incontro verrà presentato il Programma 2026 di Ebiter Fvg, che delinea le linee di intervento e le misure a sostegno di imprese e lavoratori dei comparti commercio, servizi e turismo. Spazio anche all’analisi del contesto occupazionale regionale grazie ai risultati di due importanti indagini sul mondo del lavoro realizzate da Format Research e Ires Fvg.

Le ricerche approfondiscono temi di grande attualità: dal complesso ricambio generazionale nel commercio alla crescita degli imprenditori stranieri titolari di ditte individuali nei servizi, dal quadro generale dell’occupazione fino al fenomeno del dumping contrattuale, che incide sulla qualità del lavoro e sulla concorrenza tra imprese.

Alla conferenza stampa interverranno il presidente di Ebiter Fvg Fabio Pillon, il vicepresidente Adriano Giacomazzi, il direttore scientifico di Format Research Pierluigi Ascani e il ricercatore di Ires Fvg Alessandro Russo, che illustreranno dati, scenari e prospettive per il sistema economico regionale.

Un appuntamento pensato per offrire strumenti di lettura e proposte concrete su un settore che rappresenta una componente strategica dell’economia del Friuli Venezia Giulia.

