Lavoro, prevista  la riapertura dello Sportello del Centro per l’impiego di Cividale presso la sede del Comune di Manzano 

“Abbiamo previsto la riapertura dello Sportello del Centro per l’impiego di Cividale presso la sede del Comune di Manzano per favorire la capillarità del servizio pubblico e renderlo sempre più vicino ai cittadini e alle imprese. Ampliando la rete dei Centri pubblici per l’impiego sul nostro territorio vogliamo confermare la centralità, per l’Amministrazione regionale, dei temi dedicati al mondo del lavoro”. Lo annuncia l’assessore al Lavoro Alessia Rosolen.

“In questo modo – spiega – vogliamo infatti offrire servizi sempre più accessibili ed efficienti ai cittadini, favorendo l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Crediamo inoltre che in questo modo venga rafforzata la capacità di risposta ai bisogni dei lavoratori e delle attività produttive, dal momento che i centri per l’impiego sono punti di riferimento altamente qualificati”.

Lo Sportello di Manzano, attivo dal 4 settembre, si trova negli stessi spazi della sede comunale di via Natisone 34 ed è aperto ogni primo e terzo giovedì del mese con il seguente orario: dalle ore 9 alle ore 13, previo appuntamento.

In questo contesto saranno fornite informazioni di carattere generali, saranno organizzati colloqui di orientamento sia di base che specialistici, saranno presentati i servizi di accompagnamento al lavoro, di redazione del curriculum e di orientamento alle scelte sulla base delle condizioni del mercato del lavoro locale. In accordo con il Comune queste attività potranno essere implementate in futuro.