Lavoro privato in Fvg: più occupati ma salari in affanno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Più occupati, ma più vecchi e meno tutelati dal caro vita: il mercato del lavoro privato in Friuli Venezia Giulia continua a crescere nei numeri, mentre arretra nel potere d’acquisto. Nel 2024 i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo sono aumentati di circa 5.700 unità rispetto all’anno precedente, confermando una tendenza positiva che, dal 2018, vale quasi 34 mila occupati in più. La dinamica riguarda tutta la regione, con Gorizia in testa e Pordenone sotto la media, e vede una crescita leggermente più marcata dell’occupazione femminile. A trainare sono soprattutto i contratti a tempo indeterminato e il lavoro stagionale, insieme a un deciso aumento del tempo pieno. Cambia però la struttura anagrafica: oltre un terzo dei dipendenti ha più di 50 anni, con un boom degli over 55, mentre cala la fascia centrale. Forte anche l’apporto dei lavoratori non comunitari e dei settori edilizia e turismo. Sul fronte dei redditi, la retribuzione media annua supera i 25 mila euro, ma l’aumento del 10% dal 2018 non compensa un’inflazione al 17%, determinando una perdita reale del 6,1%, più pesante nei servizi.