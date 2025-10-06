Lavoro, pronti 100 posti in Fvg nel settore Horeca

Cento posti di lavoro in 25 strutture ricettive e pubblici esercizi del territorio: è il fabbisogno di un reclutamento promosso dalla Regione e da Confcommercio Udine.



“Proseguiamo in un percorso fruttuoso di alleanza tra pubblico e privato con la regia dell’Amministrazione regionale che intercetta, attraverso le sue strutture, le esigenze delle imprese e le incardina in percorsi ordinati in modo da favorire l’incontro tra chi cerca lavoro e chi lo offre”, ha commentato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen.

Le persone interessate a candidarsi devono inviare il proprio CV entro martedì 21 ottobre 2025 mediante al seguente link

https://bit.ly/RAFVG2025_RD_Udine_rist

I profili cercati sono i seguenti, divisi per area:

– Area Accoglienza: receptionist – addetti ricevimento, front office, addetto marketing;

– Area Sala/Bar: responsabili di sala, maître, camerieri, aiuto camerieri, baristi, banconieri;

– Area Cucina: cuochi, aiuto cuochi, addetti cucina, lavapiatti

– Area Pulizie e Manutenzione: addetti pulizie, manutentori.

Tra tutte le candidature ricevute verrà svolta una preselezione per verificare il possesso dei requisiti e per individuare i candidati maggiormente in linea con i profili ricercati. Tra il 23 e il 29 ottobre i candidati così selezionati riceveranno conferma via email dell’appuntamento per il colloquio/i previsto/i per giovedì 30 ottobre 2025 all’orario comunicato nell’email di conferma.

Il Recruiting Day del 30 ottobre si svolgerà a Udine a Palazzo Belgrado.