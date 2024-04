Lavoro: Regione aggiorna programma 2024-26 per la sicurezza

È stato presentato nell’odierna seduta della Giunta regionale, dall’assessore al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, l’aggiornamento 2024-2026 del programma delle iniziative per il consolidamento ed il miglioramento delle attività per la sicurezza sul lavoro. Il testo, oggetto di un’elaborazione partecipata che ha avuto inizio a fine 2023, è stato approvato in via definitiva nella seduta dello scorso 25 marzo del Comitato di pilotaggio del Protocollo quadro di collaborazione.



La sicurezza e il mantenimento della salute sul luogo di lavoro, come ha evidenziato l’assessore regionale, sono una priorità per la Regione che, in un’azione sinergica, unendo soggetti pubblici, parti sociali ed enti bilaterali, ha ora aggiornato il Programma arricchendolo degli esiti di una ricognizione svolta nel corso del 2023, rivolta in primis ai soggetti sottoscrittori del protocollo quadro del 2019 (sindacati, associazioni di categoria, Inps, Inail, Ispettorato del lavoro, Casse edili, Ufficio scolastico regionale e cooperative, ma anche parti datoriali, enti bilaterali e consorzi), circa le iniziative relative alla diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro di cui essi sono promotori o comunque di cui si fanno parte attiva.

I risultati del monitoraggio danno evidenza di come, nella nostra regione, esista una nutrita rete di iniziative e di occasioni, spesso realizzate in partenariato tra attori diversi, pubblici e privati, che affrontano queste tematiche e rivolgono particolare attenzione anche a chi deve ancora approcciarsi al mondo del lavoro o è impegnato nelle varie occasioni di raccordo tra sistema dell’istruzione/formazione e mondo produttivo (Ptco – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e tirocini).

Tra i presupposti dell’azione regionale in questo ambito vi è la Carta di Lorenzo, un documento sottoscritto nel 2023 che mette in evidenza le responsabilità che ogni componente della comunità educante assume in relazione al proprio ruolo e ai propri compiti nelle fasi di contatto tra mondo educativo e mondo produttivo.

Dal punto di vista della struttura, il Programma è articolato in due parti: la prima, curata dalla direzione regionale Inail, descrive il quadro dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali nella Regione Friuli Venezia Giulia dal 2018 ad oggi, la seconda riguarda la programmazione delle attività di competenza dell’assessorato al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia, suddivise in linee tematiche, per l’arco temporale 2024-2026.