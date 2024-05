Lavoro: Regione sostiene Snaidero ma Fondo inietti liquidità in azienda

La Regione continuerà a seguire da vicino la situazione dell’azienda anche per accompagnare l’individuazione di soluzioni condivise finalizzate alla gestione della parte residua dell’eccedenza occupazionale. A fronte di questo però il fondo che gestisce l’attività produttiva friulana deve procedere a un’iniezione di liquidità, facendo quindi la propria parte in questa difficile partita.

È questa la posizione della Regione emersa al termine del tavolo di confronto sulla situazione della Snaidero, incontro al quale hanno partecipato gli assessori regionali alle Attività produttive e al Lavoro, l’amministratore delegato dell’azienda nonché i rappresentanti delle sigle sindacali di categoria, della Rsu dello stabilimento e di Confindustria Alto Adriatico.

La riunione è servita da un lato a illustrare i passi che l’azienda sta compiendo attraverso il nuovo piano industriale per rilanciare un’attività storica nel panorama regionale e nazionale. Dall’altro i rappresentanti dei lavoratori hanno espresso le proprie posizioni riguardanti i 35 dipendenti ancora in esubero, chiedendo alla Regione un supporto – attraverso gli strumenti delle politiche del lavoro – per sostenere coloro per la cui gestione va ancora individuata una soluzione condivisa.

La principale preoccupazione è quella legata alla scadenza degli ammortizzatori sociali, il cui termine è attualmente previsto alla fine del mese di novembre. Su questo argomento la Regione ha fatto sapere di tenere nella massima considerazione l’intera vicenda; a tal proposito ha già inviato al ministero competente una lettera in cui si rappresenta la necessità di procedere al rifinanziamento degli strumenti in questione, trovando da Roma piena attenzione in tal senso. L’assessore al Lavoro inoltre ha evidenziato la necessità di mettere in atto un “accordo ponte” per il mese di dicembre in attesa che tale rifinanziamento sia disposto per il 2025.

Dal canto suo l’assessore regionale alle Attività produttive ha apprezzato la dettagliata presentazione del piano di sviluppo industriale dell’azienda, che sconta una congiuntura internazionale poco favorevole, con la contrazione del mercato e la crisi del settore immobiliare in uno dei paesi dove è più alta la richiesta di made in Italy, come la Cina. A fronte dell’impegno confermato dalla Regione sulle politiche per il lavoro, anche tramite la condivisione in atto di appositi percorsi formativi, è stata rimarcata la necessità che anche il fondo che gestisce la Snaidero compia la propria parte, attraverso un’iniezione di liquidità con la quale contribuire nel dare quella spinta necessaria al rilancio di un’azienda simbolo del Friuli Venezia Giulia.