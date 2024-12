Lavoro: Rosolen, c’è bisogno dei nostri giovani nel mercato del Fvg

“C’è bisogno dei giovani nel mondo del lavoro del Friuli Venezia Giulia: il territorio ora ha bisogno di voi”. È l’appello che l’assessore regionale al Lavoro, Istruzione, Formazione e Università Alessia Rosolen ha rivolto all’amplissima platea di studenti che partecipa nel Generali convention center di Trieste al tredicesimo Salone delle professioni e delle competenze, organizzato dalla Camera di commercio della Venezia Giulia con Aries e Unioncamere in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e con il sostegno della Fondazione CrTrieste.

“La crisi demografica da un lato e la scelta di molti giovani di andare all’estero – ha detto l’assessore – ha accentuato il fabbisogno di competenze e di talenti, che riguarda le imprese, gli enti e le istituzioni: per questo motivo la Regione ha garantito un’offerta sotto il profilo dell’istruzione, della formazione e dell’università in grado di dare risposte alle ambizioni di chi vuole crescere qui sul nostro territorio. Avete a due passi da voi centri di eccellenza per la ricerca e la scienza, sfruttateli”, questo l’invito di Rosolen. L’assessore ha evidenziato come la richiesta di inserimento lavorativo dei giovani si rifletta su due tendenze: “Da un lato il Friuli Venezia Giulia ha un tasso di occupazione molto elevato, dall’altro il valore della disoccupazione nel nostro territorio è, in base al parametro europeo, esiguo”.

Di qui invito dell’assessore “a vendere bene le proprie competenze, in un Paese, unico in Europa, che negli ultimi dieci anni ha visto i salari diminuire del 7 per cento e il loro potere d’acquisto flettere nell’ultimo trentennio del 2,7 per cento a fronte di un aumento medio del 40 per cento in Europa”. Alla porzione introduttiva del Salone, moderata da Marco Stabile, sono intervenuti anche il presidente della Camera di commercio Venezia Giulia Antonio Paoletti e la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame. Il Salone si compone di 42 stand, darà vita a quattro workshop (imprenditoria giovanile, intelligenza artificiale, strategie di digital marketing e nuove competenze trasversali), a un incontro con i genitori delle medie e delle superiori e a un convegno sulle professioni del futuro, che – secondo una stima camerale – sono più di un centinaio.