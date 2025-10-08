Lavoro: Rosolen, imprese e under 35 si incontrano a Pordenone

“Abbiamo voluto inserire un format nuovo e dinamico, in cui i giovani possano mettersi alla prova e presentarsi alle aziende in pochi minuti, imparando a valorizzare subito le proprie competenze e il proprio talento. L’obiettivo è duplice: da un lato dare ai ragazzi strumenti concreti per affrontare il mondo del lavoro con maggiore consapevolezza, dall’altro offrire alle imprese l’opportunità di incontrare candidati motivati e capaci di comunicare in maniera efficace le proprie capacità. Lo ha dichiarato oggi l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, a margine della presentazione del Recruiting Day Young, in programma giovedì 13 novembre al Padiglione 7 della Fiera di Pordenone, promosso dalla Regione in collaborazione con il Comune di Pordenone, l’Informagiovani e Pordenone Fiere.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del calendario della fiera “Punto di incontro”, che si terrà il 12 e 13 novembre 2025, e offrirà ai giovani under 35 la possibilità di sostenere quattro colloqui conoscitivi da 5 minuti ciascuno, in una formula veloce e coinvolgente: in 20 minuti ogni candidato incontrerà tutte le aziende partecipanti. Le imprese presenti – Eurospin, Fastweb+Vodafone, JD Sports e Terranova – rappresentano settori diversi, dalla distribuzione alimentare alle telecomunicazioni, dalla moda allo sport-fashion, e sono accomunate dall’attenzione alla costruzione di team giovani, dinamici e proiettati al futuro. Il giorno precedente, mercoledì 12 novembre alle 14, è previsto un incontro di preparazione per i partecipanti, dedicato a fornire strumenti pratici per affrontare al meglio un colloquio efficace in 5 minuti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione entro domenica 9 novembre, fino a esaurimento posti, tramite il link: ibit.ly/4t2tj