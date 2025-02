Lavoro: Rosolen, in piazza a fianco lavoratori per crisi aziendali Ts

“Sarò in piazza a fianco delle persone che lavorano all’interno di Flex, Tirso e U-Blox, insieme alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di categoria, a conferma del costante impegno della Regione nel mettere in campo ogni misura utile per tutelare il tessuto industriale e i posti di lavoro dell’area giuliana”. Lo ha detto l’assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen confermando la sua partecipazione sabato a Trieste alla manifestazione indetta dalle sigle sindacali a sostegno dei lavoratori coinvolti nelle tre crisi industriali dell’area giuliana.

“Si tratta di tre situazioni molto diverse, per origine e per gli esiti che ‘potranno avere, anche rispetto alle possibili azioni che l’Amministrazione regionale potrà individuare. Non accetteremo comportamenti lesivi del territorio – ha concluso Rosolen – e agiremo compattamente utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, come abbiamo già fatto in passato”.