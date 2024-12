Lavoro: Rosolen, opportunità per disabili solo facendo squadra

“In tema di inserimento di persone disabili nel mercato del lavoro usciamo da una storia e da percorsi in cui si era convinti che promulgata l’apposita legge la missione di ciascuno era conclusa. Oggi invece abbiamo capito che questo non basta e che se vogliamo davvero arrivare a una comunità più giusta, più inclusiva e sostenibile, tutti gli interventi sulla disabilità devono avere una programmazione e un accompagnamento, oltre a una visione collettiva che coinvolga tutti gli attori e che guardi a un unico obiettivo: andare oltre l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone fragili, accompagnandole lungo l’intero percorso che va dalla scuola e dalla formazione fino alla permanenza nel tempo nel luogo di lavoro. Questo è ciò che la Regione sta cercando di fare negli ultimi anni, dal primo Masterplan per il lavoro delle persone con disabilità in avanti”.

Lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro, istruzione, formazione Alessia Rosolen partecipando – nella sede del Gruppo Biofarma a Mereto di Tomba – all’evento “Diversity Christmas day”, promosso in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, in collaborazione con Confindustria Udine e con la cooperativa sociale Arte&Libro. Con essa la Biofarma, già dal 2019, ha avviato un progetto per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate con importanti disabilità.

Si è discusso anche sulle prospettive dell’industria alla luce dell’articolo 14 della Legge Biagi, che consente, in alternativa al collocamento mirato obbligatorio, l’assunzione del lavoratore con disabilità presso una cooperativa sociale di tipo B, nei confronti della quale l’impresa si impegna ad affidare una commessa di lavoro.

“Non saremo qui a parlare di questi temi – ha aggiunto Rosolen, citando il modello virtuoso dell’esperienza del Gruppo Biofarma – se ciascuno fosse adempiente a quello che è un obbligo, in primis morale e di visione della società, cioé offrire opportunità di lavoro alle persone con disabilità. La Regione ogni anno – ha ricordato l’assessore – incassa circa 7 milioni di euro dalle scelte che le aziende fanno di non assumere persone con disabilità ma piuttosto di pagare la “multa” che consente di essere in ordine con quanto prevede la norma. E’ chiaro che dobbiamo superare questo approccio”.

“L’articolo 14 della legge Biagi – ha sostenuto l’esponente della Giunta regionale – è una delle opportunità che andrebbe fatta maggiormente conoscere e che nasce anche dalla visione degli imprenditori che si mettono a servizio della comunità nella quale crescono. Ma va accompagnata da una serie di azioni che comprendono la “filiera” di formazione, conoscenza, accompagnamento e di verifica. Così, come per un altro tema del mondo del lavoro, quello drammatico degli infortuni, se si punta solo su controlli e sanzioni evidentemente non si raggiunge l’obiettivo”.



“Il nostro Masterplan sulla disabilità – ha spiegato Rosolen – segue la traccia delle azioni svolte proprio in materia di sicurezza sul lavoro. Abbiamo cercato di non focalizzarci solo sul momento dell’ingresso della persona disabile nel mondo occupazionale. In questi anni la Regione – ha rimarcato l’assessore – ha attivato una serie di azioni di accompagnamento sulla disabilità, a cominciare dalle scuole e dal sistema della formazione professionale, ampliando anche le opportunità in materia di diritto allo studio garantendo il supporto di un intero percorso”.

“Più a lungo riusciremo ad accompagnare queste persone – ha ribadito l’esponente della Giunta – più situazioni come quella positiva realizzata qui in Biofarma potranno concretizzarsi e avere successo. Ma questo si ottiene solo con la programmazione, come stiamo facendo, con la Consulta delle associazioni di persone con disabilità, il mondo della cooperazione e della formazione professionale e il coinvolgimento del sistema scolastico”.