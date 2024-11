Lavoro temporaneo, l’industria del Fvg è al primo posto nelle richieste

Iziwork, l’agenzia digitale per il lavoro, continua a crescere e a investire su Pordenone e sull’intero Friuli-Venezia Giulia. La tech company – che con una piattaforma digitale basata su intelligenza artificiale e analisi dei dati, velocizza e ottimizza i processi di ricerca e selezione – annuncia il trasferimento del suo hub pordenonese in una nuova sede più ampia, sempre a Pordenone, in Largo San Giovanni Bosco 9.

Questo spostamento rafforza la presenza di iziwork nella Regione e ne sottolinea l’impegno nel supportare le aziende e i lavoratori locali. Un legame forte, testimoniato anche dalla partnership siglata con il Volley Prata. Il trasloco nel nuovo hub, già operativo, nasce anche dagli importanti risultati ottenuti da iziwork dal suo arrivo in Friuli-Venezia Giulia nel 2021. Sono oltre 1.500 i lavoratori assunti, per un totale di più di 1 milione di ore lavorate e oltre 200 clienti che hanno reperito forza lavoro grazie all’agenzia. Dati confermati anche dall’andamento economico di iziwork nella regione. Nel 2022, ad un solo anno dall’apertura dell’hub, la tech company ha generato un fatturato di 4,7 milioni di euro, cresciuto a 5,5 milioni nel 2023 (+17%). E per fine 2024 le previsioni stimano ricavi intorno ai 6,2 milioni di euro (+13%). Per il 2025, iziwork punta ad aprire un secondo hub nella regione per dare ulteriore impulso alla crescita.

n Friuli-Venezia Giulia, i settori in cui si riscontra il maggior numero di richieste di lavoro temporaneo sono l’industria (28%), l’edilizia (17%), i servizi alle imprese (15%), il retail (13%), la logistica (8%) e la ristorazione/hotellerie (8%). Tra le posizioni più richieste nel periodo 2021-2024, gli operatori manovali rappresentano il 16% delle assunzioni complessive, seguiti dagli operai di produzione (13%) e dagli addetti alle pulizie (12%). Alta anche la richiesta di magazzinieri (7%), operai generici e addetti alla ristorazione (entrambi al 6%). Nell’ultimo anno, in particolare, le posizioni più ricercate includono proprio magazzinieri, operai e addetti alla ristorazione, il cui reperimento può essere particolarmente problematico in questo periodo storico. La capacità di iziwork di soddisfare rapidamente queste richieste è dimostrata da esempi come il reclutamento di magazzinieri con patentino per muletto, avvenuto, in alcuni casi, in un solo giorno.

Il lavoro temporaneo rappresenta un’opportunità di formazione e acquisizione di competenze spendibili in ruoli specialistici, oltre che un’importante porta d’accesso al mondo del lavoro. Non a caso, le fasce d’età più rappresentate nel lavoro temporaneo in Friuli-Venezia Giulia sono i 15-24 anni (20%) e i 25-34 anni (28%). In tutto, dunque, circa la metà dei contratti temporanei riguardano gli under 35 anni.

“Il trasferimento in un nuovo ufficio più ampio segna un passo importante per iziwork e conferma la nostra crescita nei primi tre anni in Friuli-Venezia Giulia – ha commentato Pierluigi Lauriano, Amministratore Delegato di iziwork in Italia -. Questa regione ha risposto positivamente al nostro modello, permettendoci di aiutare oltre 1.500 lavoratori a trovare occupazione e più di 200 aziende a trovare personale. L’obiettivo è continuare a creare opportunità di lavoro flessibili e mirate, sempre in linea con le esigenze locali. Radicati nel territorio, anche grazie alla partnership con il Volley Prata di Pordenone, guardiamo avanti con l’intento di aprire un nuovo hub nel 2025 per potenziare il supporto a imprese locali e lavoratori.”