Le cooperative premiano la sostenibilità

L’85 per cento delle cooperative del Friuli VG ritiene rilevante per la propria attività la crisi climatica. D’altra parte, però, solo il 9 per cento delle imprese, ha già avviato progetti per valorizzare le opportunità connesse con la transizione ecologica, mentre il 65 per cento delle cooperative mostra un atteggiamento positivo per il tema e vuole approfondirne l’impatto. Sono questi alcuni dei risultati di una ricerca appena conclusa coinvolgendo un campione significativo di 76 cooperative regionali.

“Di converso – spiega il presidente di Confcooperative Fvg, Daniele Castagnaviz – il 29 per cento delle imprese ha già attivato iniziative per l’utilizzo efficiente e rinnovabile dell’energia e il 25 per cento per le materie prime e i materiali”.

“Sono questi alcuni dei motivi per i quali abbiamo voluto fortemente dare corso al progetto del Premio Regionale Sostenibilità, assieme all’Associazione regionale delle Bcc, Casse rurali e artigiane, Zadružne banke del Fvg – aggiunge il Segretario generale di Confcooperative Fvg, Nicola Galluà – che s’inserisce nel percorso avviato per promuovere i temi dell’Agenda 2030 e diffondere nel territorio regionale la cultura della sostenibilità”.

La Giuria, composta da 9 membri sarà presieduta dall’economista friulano Francesco Marangon.

(Foto: Ufficio stampa Confcooperative Fvg)