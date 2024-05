Le eccellenze del FVG tra le protagoniste dei Made in Italy Days su Amazon.it

Dopo il successo degli scorsi anni, dal 27 maggio al 2 giugno – per coronare la Festa della Repubblica Italiana – tornano i Made in Italy Days su Amazon.it: una settimana di offerte speciali ed esclusive su amazon.it/madeinitalydays dedicate ai prodotti Made in Italy. A partire dalla giornata di oggi, i clienti dei negozi online di Amazon negli Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna, oltre all’Italia, potranno acquistare un’ampia selezione di prodotti dei più famosi marchi italiani e di migliaia di piccole e medie imprese (PMI) che, attraverso Amazon, li possono raggiungere in tutto il mondo. Tra le imprese aderenti alla vetrina promozionale ce ne sono alcune originarie del Friuli-Venezia Giulia come Mobili Fiver, azienda specializzata nella produzione di mobili di qualità Made in Italy.

Tante le eccellenze friulane e giuliane presenti all’interno della vetrina Made in Italy di Amazon. Il percorso regionale dedicato al Friuli-Venezia Giulia ospita oltre 3.500 tipicità del territorio. Di queste, circa l’80% appartiene alla categoria Home, di cui la stessa Mobili Fiver è simbolo, circa il 5% a quella Food e circa il 5% a quella Fashion.Complessivamente, sulla vetrina le imprese del Friuli-Venezia Giulia sono circa 30 e circa la metà di loro esporta i propri prodotti, raggiungendo con successo clienti internazionali.

“La nostra azienda nasce nel 1999 a Pasiano di Pordenone, con il nome di “Five-R” in omaggio alle iniziali dei cinque fondatori, nonché membri della mia famiglia: Ronny, Riki, Rossella, Roger e Romina Gobbo” ha dichiarato Ronny Gobbo, CEO di Mobili Fiver, azienda friulana specializzata nella produzione di mobili di qualità Made in Italy. “Dal 2011 vendiamo esclusivamente online, esportando i nostri prodotti in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Canada. L’ingresso nella vetrina Made in Italy di Amazon ci ha offerto un’opportunità strategica per espandere ulteriormente il nostro mercato e offrire ai clienti un’esperienza di acquisto sempre più facile e conveniente. Oggi Mobili Fiver è una realtà con 140 dipendenti, un fatturato di 35 milioni di euro (nel 2022) e un catalogo di oltre 1.170 prodotti di design che spaziano dal living ai complementi d’arredo.”

I Made in Italy Days rientrano nel più ampio supporto di Amazon verso le aziende italiane che vendono sul proprio negozio online, con l’obiettivo di aiutarle a raggiungere 4 miliardi di euro di vendite all’estero entro il 2025. L’impegno è stato assunto in occasione della conferenza stampa di presentazione della terza edizione dell’iniziativa, che si è tenuta lo scorso 18 aprile a Roma, alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il Ministro Adolfo Urso, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), Francesco Lollobrigida, il Direttore Generale del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Mauro Battocchi, il Presidente di Agenzia ICE, Matteo Zoppas e il VP e Country Manager di Amazon Italia e Spagna, Mariangela Marseglia.

La vetrina Made in Italy di Amazon

Dal 2015 Amazon lavora per valorizzare l’eccellenza Made in Italy attraverso un’apposita sezione sul proprio negozio online, la vetrina Made in Italy di Amazon, che oggi è disponibile nei negozi online di Amazon in 11 Paesi del mondo – oltre all’Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Svezia, Polonia e Paesi Bassi – per un totale di oltre 2 milioni di prodotti, di cui 1,2 nel solo negozio Amazon.it, frutto del lavoro di eccellenza di oltre 5.500 aziende italiane che vendono all’estero. Dal 2019, inoltre, Amazon collabora con Agenzia ICE in 8 Paesi (Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Polonia, Paesi Bassi) per la realizzazione di un piano di promozione e sviluppo di queste aziende.

Tutti i prodotti disponibili nella vetrina Made in Italy di Amazon.it sono realizzati da piccole e medie imprese italiane e da marchi italiani rinomati a livello internazionale. Dalla cucina, tra specialità tipiche culinarie, vini e liquori, al mondo della casa e dell’arredamento, passando per abiti, accessori e prodotti di bellezza, i clienti possono scegliere tra eccellenze provenienti da tutta Italia, scoprendo persino specialità locali che vanno da Nord a Sud, grazie ai 18 percorsi regionali attualmente disponibili in vetrina.

I Made in Italy Days su Amazon.it non sono solo un’opportunità di shopping ma una vera e propria “festa” per celebrare l’artigianalità italiana comodamente da casa e potendo contare su consegne rapide su un’ampia selezione di prodotti. Non resta che lasciarsi conquistare dall’inconfondibile stile italiano, capace di unire sapienza, abilità e creatività.