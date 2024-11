Le eccellenze della distillazione del FVG aprono le porte al pubblico

Le distillerie del Friuli Venezia Giulia si preparano ad accogliere con entusiasmo gli amanti dei distillati, desiderosi di condividere l’esperienza di un’arte millenaria. Le distillerie del Friuli Venezia Giulia accoglieranno appassionati e curiosi, offrendo un’immersione in un mondo ricco di tradizione e sapori. Storici impianti di distillazione ed antiche cantine, questi luoghi solitamente riservati agli addetti ai lavori saranno aperti a chiunque desideri esplorarne i segreti e conoscere più da vicino l’affascinante processo di produzione.

Per l’occasione, con un biglietto dal costo di 12 euro acquistabile su eccellenzedistillate.it, i visitatori avranno accesso alle distillerie aderenti e potranno partecipare a esclusive degustazioni. Le esperienze di degustazione includeranno, oltre ai distillati, una selezione di eccellenze gastronomiche locali, per arricchire il piacere della scoperta con i sapori tipici del territorio. Alla partecipazione consolidata di aziende come Domenis1898, Ceschia, Buiese e Castello di Spessa si aggiungono i nuovi protagonisti del Gin, distillato reinterpretato da giovani produttori friulani con approcci innovativi e caratteristiche uniche. Presso l’azienda Castel San Mauro a Gorizia, saranno presenti Gintonego, Farma Jakne e Xedequa, che proporranno le loro creazioni accanto allo storico Pelinkovac Abuja, offrendo così un’esperienza che mescola tradizione e innovazione.

Grazie alla collaborazione con l’ANAG (Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti), anche i visitatori meno esperti potranno avvicinarsi ai diversi profumi e aromi dei distillati, guidati da esperti che offriranno consigli e suggerimenti per apprezzare al meglio ogni assaggio. L’evento inizierà alle 10:30 e proseguirà fino alle 18:00. Gli interessati potranno prenotare il proprio orario di visita e consultare gli itinerari suggeriti per visitare più distillerie direttamente sul sito.