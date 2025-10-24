  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 24 Ottobre 2025
BUSINESS FVG


Economia

Le garanzie nel commercio internazionale al centro del convegno Credimpex

Coinvolte circa 200 persone della filiera dell'import e dell'export nazionale
Redazione
Autore: Redazione

In un contesto internazionale mutevole, per chi opera nel settore giuridico, economico e finanziario, risulta determinante conoscere i sistemi di garanzia applicabili alle operazioni di trade finance, per evitare rischi ed errori, anche attraverso la proficua cooperazione con gli altri attori del comparto.

E’ questo l’obiettivo del convegno realizzato oggi dall’Associazione Credimpex, presso la nuova sede del MITS ACADEMY  di Udine.

Ospitate 110 persone in aula e un’ottantina collegate da remoto, coinvolte nell’associazione e facenti parte dell’intera filiera dell’import e dell’export nazionale: operatori economici, legali, assicuratori, addetti al commercio internazionale, chiamati a confrontarsi con i regolamenti che disciplinano gli scambi commerciali internazionali.

